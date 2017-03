AKTIE IM FOKUS: Anleger greifen bei Kapitalerhöhung der Deutschen Bank zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kapitalerhöhung der Deutschen Bank (Deutsche Bank) ist gut angelaufen. Die Anleger griffen am Dienstag bei den Aktien und den Bezugsrechten zu. Beide wurden über ihrem rechnerischen Wert gehandelt. Das Marktumfeld erscheine ausreichend stabil für eine erfolgreiche Platzierung der neuen Aktien, schrieb Analyst Ingo Frommen von der Landesbank Baden-Württemberg in einer Studie. Zudem dürften die Großaktionäre sich beteiligen.

Die Aktien der Deutschen Bank gaben am Dienstagvormittag optisch um 7,97 Prozent auf 15,825 Euro nach. Um den rechnerischen Wert des Bezugsrechts in Höhe von rund 1,85 Euro bereinigt, hätte der Kurs aber bei 15,345 Euro liegen müssen. Die Bezugsrechte wurden zudem zuletzt zu 2,08 Euro gehandelt. In der Summe von aktuellem Kurs und aktuellem Preis für die Bezugsrechte ergeben sich damit 17,905 Euro, was etwas mehr als 4 Prozent über dem Vortagesschlusskurs der Deutsche-Bank-Aktien lag. Die neuen Papiere, die mit dem Bezugsrecht gekauft werden können, sollen 11,65 Euro kosten.

EXPERTE: ZWEIFEL AN KAPITALAUSSTATTUNG SOLLTEN SCHWINDEN

Analyst Frommen zufolge sollte die Kapitalerhöhung die Zweifel beseitigen, ob die Kernkapitalquote des Geldhauses ausreichend hoch sei. Allerdings dürfte der Umbau des Konzerns sich hinziehen. So will die Deutsche Bank mit den erwarteten 8 Milliarden Euro aus der Kapitalerhöhung auch ihre Neuaufstellung absichern. Die Tochter Postbank wird in das Privat- und Firmenkundengeschäft eingegliedert und soll nicht verkauft werden. Das gesamte Investmentbanking und Kapitalmarktgeschäft wird wieder unter einem Dach vereint, und der Vermögensverwalter Deutsche Asset Management soll zu einem kleinen Teil an die Börse gebracht werden.

Über eine Kapitalmaßnahme wurde schon seit Monaten spekuliert, nachdem teure Rechtsstreitigkeiten an der Kapitalbasis genagt und der Bank zwei Jahre hintereinander Milliardenverluste beschert hatten. Die Deutsche Bank hatte ihre harte Kernkapitalquote - eine entscheidende Kennziffer für die Krisenfestigkeit einer Bank - zum Jahresende zwar auf 11,9 Prozent steigern können, im internationalen Vergleich ist das aber alles andere als glänzend. Die Bank strebt nun eine harte Kernkapitalquote von deutlich über 13 Prozent an.

KURSERHOLUNG NACH TIEFSTAND IM SEPTEMBER

Im September vergangenen Jahres hatten Sorgen über die Kapitalausstattung die Aktien stark belastet und unter die Marke von 10 Euro gedrückt, nachdem die US-Justiz eine gigantische Forderung im Streit um fragwürdige US-Hypothekengeschäfte vor der Finanzkrise in den Raum gestellt hatte. Mit der Kapitalerhöhung nutzt die Deutsche Bank nun auch die Kurserholung der vergangenen Monate. In der Spitze hatte sich der Wert der Papiere bis auf fast 20 Euro verdoppelt.

Der positiv Start der Kapitalerhöhung hellte am Dienstag die Stimmung der Anleger mit Blick auf die gesamte Branche auf. Der Stoxx Europe 600 Bank gewann am Vormittag an der Spitze des Branchentableaus gut 0,8 Prozent. Die Aktien der Commerzbank legten weit vorne im deutschen Leitindex Dax um mehr als eineinhalb Prozent zu./mis/das/ajx/stb