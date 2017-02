AKTIE IM FOKUS: Neuer Investor und frisches Kapital beflügeln Evotec-Kurs

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Millionen-Kapitalspritze und der Einstieg eines neuen Investors bei EVOTEC haben am Freitag die Anleger begeistert. Auf der Handelsplattform Tradegate waren die Papiere des Biotech-Unternehmens am Morgen enorm gefragt und verteuerten sich zuletzt um mehr als viereinhalb Prozent gegenüber dem Vortagesschluss.

Wie Evotec am Vorabend mitteilte, hat die dänische Novo A/S für 90,3 Millionen Euro gut 13 Millionen neue Aktien gekauft. Nach der Kapitalerhöhung hält der beherrschende Aktionär des dänischen Diabetes-Riesen Novo Nordisk nun einen Anteil von 8,9 Prozent an Evotec.

Die Hamburger gewinnen damit nach eigenen Angaben einen strategischen langfristigen Investor. Börsianer werteten die Nachricht positiv: Das frische Kapital und ein neuer Investor seien gut für den Aktienkurs, sagte ein Händler am Morgen./tav/zb

