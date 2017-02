AKTIE IM FOKUS: Osram liefert mit Geschäftszahlen Kaufargumente

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Lichtspezialist Osram (OSRAM Licht) hat am Mittwoch mit starken Zahlen zum Start in das neue Geschäftsjahr geglänzt. Die Anteilsscheine stiegen bis zum Mittag um 1,03 Prozent auf 56 Euro. Nur kurzzeitig mischte sich in die gute Stimmung etwas Enttäuschung über den lediglich bekräftigten Geschäftsausblick. Dieser erschien Experten dann allerdings doch recht vorsichtig.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) übertraf laut dem Commerzbank-Analysten Sebastian Growe im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 die Erwartungen. Insgesamt untermauerten die starken Zahlen seine Einschätzung, dass Osram den Jahresausblick später noch anheben könnte. 2016/17 dürfte indes wegen der Neuorientierung des im MDax notierten Konzerns aber noch ein Übergangsjahr werden, so der Experte.

Osram hatte Ende 2015 einen strategischen Schwenk eingeläutet und den Bau einer LED-Chipfabrik in Malaysia angekündigt. Das klassische Lampengeschäft wird an einen chinesischen Investor verkauft. Der Konzern setzt nun auf die verbliebenen Geschäftsbereiche LED-Chips, Lichtsysteme sowie das Geschäft mit Autobeleuchtung.

Die damit verbundenen hohen Investitionen verschreckten die Anleger anfangs. Der Kurs ging auf Talfahrt, die erst Anfang 2016 unter der Marke von 35 Euro stoppte. Nach und nach gewannen die Aktionäre aber Gefallen. Der Kurs legte zu.

Im Herbst 2016 lieferten dann Übernahmespekulationen zusätzlichen Treibstoff: Die Papiere erklommen ein Rekordhoch bei fast 62 Euro, nachdem Berichte über ein konkretes Interesse des chinesischen Halbleiterkonzerns San'an Optoelectronics die Runde gemacht hatten. Diese Fantasie ebbte aber auch infolge kritischer Stimmen aus der Politik hinsichtlich Übernahmen deutscher Unternehmen durch chinesische Konzerne ab.

Nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag nähert sich die Osram-Aktie nun wieder zusehends ihrer Bestmarke. Commerzbank-Experte Growe hält sie weiterhin für attraktiv bewertet. Ein Grund sei das Geschäft mit Sensoren, das auch bei der Aktien für Potenzial sorgen könnte. Zudem verwies er auf einen mittelfristig möglichen Komplett-Rückzug des Großaktionärs Siemens, der kein strategisches Interesse mehr an der ehemaligen Lichttochter hat./tav/mis/jha/