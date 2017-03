ANALYSE: Barclays hält Plattformstrategie von Zalando für unterschätzt

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays sieht für die Aktie von Zalando weiterhin großes Kurspotenzial. Die Papiere des Onlinehändlers seien unterbewertet und sollten für Anleger mit Fokus auf Internet und Einzelhandel ein Kernbestandteil ihres Portfolios sein, schrieb Analyst Andrew Ross in einer Studie vom Donnerstag. Er stufte die Aktie mit "Overweight" ein und setzte ein Kursziel von 49,75 Euro an. Damit signalisierte Ross ein Potenzial von bis zu 38,8 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag.

Besonders das Potenzial der Plattformstrategie des Unternehmens habe sich im Aktienkurs bisher nicht niedergeschlagen, so der Experte weiter. Zalando sei nämlich nicht nicht nur Händler, sondern ein "Technologie-Unternehmen mit Mode-Identität".

Langfristig biete die Vision des Unternehmens, die europäischen Modemärkte zusammenzuführen, deutlich größere Chancen als der Einzelhandel. Das größte Risiko für dieses Vorhaben sieht Ross bei Amazon. Dem US-Konzern fehle es jedoch an Expertise als Modehändler und an Verbindungen in die Branche.

Entsprechend der Einstufung "Overweight" rechnen die Analysten von Barclays Capital damit, dass sich die Aktie in den kommenden zwölf Monaten im Vergleich zu den anderen Titeln im beobachteten Sektor überdurchschnittlich entwickeln wird./hosmac/ag/das

Analysierendes Institut Barclays Capital.