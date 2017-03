ANALYSE/Berenberg: GM verkauft Opel zu unvorteilhaften Bedingungen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hält General Motors (GM) (General Motors) Abschied vom Europageschäft für einen sinnvollen Schritt. Allerdings seien die Bedingungen für den Verkauf von Opel und Vauxhall sowie der Beteiligung an der Finanzierungsbank GM Financial an den französischen Konkurrenten Peugeot (PSA) unattraktiv für den amerikanischen Autobauer, monierte Analyst Alexander Haissl in einer Studie vom Montag.

Deshalb blieb der Experte bei seiner Verkaufsempfehlung für die GM-Aktie. Das ebenfalls unveränderte Kursziel von 29 US-Dollar liegt satte 23 Prozent unter dem aktuellen Bewertungsniveau.

Da er erhebliche Risiken für GM auf den europäischen Märkten sieht, begrüßt Haissl die Entscheidung des Unternehmens zwar grundsätzlich - diese sollte die Unternehmensgewinne und Barmittel zumindest kurzfristig positiv beeinflussen. Doch der Verkaufspreis von insgesamt 2,2 Milliarden US-Dollar erscheine sehr niedrig, so Haissls Kritik. Denn GM behalte nach dem Abschluss der Transaktion finanzielle Verpflichtungen von insgesamt 9,3 Milliarden Dollar in seiner Bilanz.

Mit der Empfehlung "Sell" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Abwärtspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie./gl/he

Analysierendes Institut Berenberg.