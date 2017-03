ANALYSE/Credit Suisse: Erholung in USA liefert Brenntag Potenzial - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Chemikalienhändlers Brenntag können sich nach Einschätzung der schweizerischen Großbank Credit Suisse auf wieder besser laufende Geschäfte in Nordamerika freuen. Die Öl- und Gasbranche werde vom Gegen- zum Rückenwind, schrieb Analyst Karl Green in einer Studie vom Dienstag. Er stufte die Anteilsscheine von "Neutral" auf "Outperform" hoch und hob das Kursziel von 47,50 auf 60,00 Euro an. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 53,37 Euro sieht der Experte damit rund 12 Prozent Luft nach oben.

Geringere Aktivitäten bei Oil und Gas hätten den MDax-Konzern spürbar belastet, doch habe sich in diesem Bereich im Schlussquartal eine Verbesserung abgezeichnet. Zudem sei zuletzt wieder die Anzahl der Bohrtürme von Unternehmen in den USA gestiegen. Bei Brenntag hängen die Umsätze im Öl- und Gasbereich stark von der Anzahl der Bohrlöcher ab.

Ein positives Signal für das Nordamerika-Geschäft gehe zudem von der Stimmung in der amerikanischen Industrie aus, nachdem eine schwache Industrieproduktion 2016 ein zweiter Hemmschuh für Brenntag in den USA gewesen sei.

Analyst Green hob seine Gewinnerwartungen für Brenntag bis 2019 an. Dabei berücksichtigte er auch ein günstigeres Wechselkursumfeld sowie Übernahmen.

Gemäß der Einstufung "Outperform" erwartet die Credit Suisse in den nächsten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von dem Analysten beobachteten Werten derselben Branche./mis/jkr/stb

Analysierendes Institut Credit Suisse.