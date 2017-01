ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für BASF auf 64 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 62 auf 64 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Im Chemiebereich favorisiere er weiterhin ausgewählte Unternehmen mit verbrauchernahen Aktivitäten vor Agrochemie- und Industriechemie-Unternehmen, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Bei letzteren bleibe das Wachstum schwach und die Margen litten schon unter dem Überangebot. BASF gehöre zu den Unternehmen, die wegen ihres starken Europageschäfts darunter leiden dürften, dass sie Rohstoffe in US-Dollar kauften und in britischen Pfund oder Euro verkauften./gl/la

