ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Brenntag auf 48 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag nach Jahreszahlen von 47 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Thomas Maul lobte in einer Studie vom Mittwoch den positiven Wachstumsausblick des Chemikalienhändlers, der allerdings bereits am Markt erwartet worden sei. Da sich derzeit aber nur schwer abschätzen lasse, in welchem Ausmaß sich das Ergebnispotenzial in Nordamerika verbessere, rate er Anlegern zu Gewinnmitnahmen. Denn das Papier biete angesichts der gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren ein ungünstiges Chance-Risiko-Verhältnis./tav/zb

