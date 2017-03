ANALYSE-FLASH: Exane BNP hebt Ziel für Uniper auf 15 Euro - 'Neutral'

Heute im Fokus

DAX fester -- US-Arbeitsmarkt robust -- Analyst sieht schwarz für Teslas Absatzziele -- Zalando-Aktie legt zu: Analyse treibt an -- EVOTEC-Aktie auf 15-Jahreshoch -- STADA im Fokus

METRO hält trotz Aktionärsklagen an Zeitplan für Aufspaltung fest. Deswegen wird die Snap-Aktie nicht abstürzen, sagt ein Analyst. May: London wird nach Brexit keine "gewaltigen Summen" an EU zahlen. UBS stutzt nach Gewinneinbruch Bonuszahlungen. Monte dei Paschi billigt Rettungsplan.