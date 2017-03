ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Volkswagen-Vorzüge (VW) (Volkswagen vz) nach Absatzzahlen auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Februar sei ein schwacher Monat für die europäischen Autoverkäufe gewesen, wogegen die Entwicklung in China stark ausgefallen sei, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Branchenstudie vom Dienstag. In den Schwellenländern habe sich der Rückgang abgeschwächt, und in den USA stabilisiere sich der Absatz. Zu seinen Favoriten zählt der Experte VW und Fiat Chrysler. Für die Wolfsburger spreche eine verbesserte Kostenkontrolle./gl/tav

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------