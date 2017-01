ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Nemetschek auf 57 Euro - 'Buy'

Heute im Fokus

DAX stabil -- Deutsche Bank muss 630 Millionen Dollar in Geldwäsche-Affäre zahlen -- Pfizer macht weniger Umsatz und verfehlt Gewinnerwartungen -- Lufthansa, Nintendo im Fokus

Under Armour enttäuscht und wechselt Finanzchef aus. Eli Lilly legt dank neuer Medikamente zu. Deutschland: Arbeitslosenzahl steigt auf 2,777 Millionen. Ungewöhnlich hohe Cash-Reserven bei Berkshire Hathaway: Welche Firma hat Buffett im Visier? ProSiebenSat.1 will offenbar in Österreich zukaufen. Inflation in der Eurozone steigt auf höchsten Stand seit Februar 2013.