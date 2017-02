ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 19,20 Euro - 'OW'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Deutsche Telekom von 19,50 auf 19,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ein möglicher Zusammenschluss der Telekom-Mobilfunktochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint, über den immer wieder spekuliert wird, dürfte deutliche Vorteile bringen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer Studie vom Freitag. Allerdings machte er eine für den Gewinn ungünstige Kursentwicklung des Dollar aus./das/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------