ANALYSE/Hauck & Aufhäuser: Quartalsbericht untermauert Kaufempfehlung für Krones

HAMBURG (dpa-AFX) - Der starke Auftragseingang bei KRONES im vierten Quartal sowie der solide Ausblick auf 2017 haben die Privatbank Hauck & Aufhäuser in ihrer positiven Einschätzung der Aktie bestätigt. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe mit den vorläufigen Ergebnissen besser abgeschnitten als gedacht. Die soliden Ziele für das laufende Jahr entsprächen den Erwartungen, schrieb Analyst Torben Teichler in einer Studie am Donnerstag.

Teichler bekräftigte sein Anlageurteil "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro. Das Kurspotenzial beträgt damit allerdings aktuell nur noch knapp 2 Prozent, nachdem die Aktie an diesem Tag bislang bereits um etwas mehr als 4 Prozent zugelegt hat. Mit der Einstufung "Buy" werden bei Hauck & Aufhäuser eigentlich Papiere eingestuft, bei denen auf Sicht von zwölf Monaten ein Aufwärtspotenzial von mehr als zehn Prozent zu erwarten ist.

Besonders positiv hob der Experte den Auftragseingang von Krones hervor, der im Schlussquartal 2016 um 12,7 Prozent auf 898 Millionen Euro gestiegen war. Teichler selbst hatte mit 925 Millionen Euro gerechnet und der Konsens bei 921 Millionen Euro gelegen. Somit habe Krones die Erwartungen "deutlich übertroffen", lobte der Analyst und hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen bis 2018 leicht an.

Die gute Auftragslage dürfte seines Erachtens vor allem der starken Nachfrage in Europa zu verdanken gewesen sein sowie den Investitionen in Afrika und der sich verbessernden Geschäftsdynamik in China. Zudem dürften auch die jüngsten Zukäufe mit etwa 25 Millionen Euro dazu beigetragen haben, ergänzte er.

Sein Vertrauen in das gesunde Wachstum sowie in das Rentabilitätsprofil des Unternehmens sei mit den vorläufigen Zahlen gestärkt worden, resümierte Teichler. Und wie erwartet sei auch der Ausblick auf das angelaufene Jahr solide. Die Prognose des Managements, den Umsatz 2017 im Jahresvergleich um 4 Prozent steigern sowie eine Ergebnismarge vor Steuern von rund 7 Prozent erreichen zu wollen, liege sowohl im Rahmen seiner eigenen Schätzungen als auch der Konsensschätzungen./ck/ag/he

Analysierendes Institut Hauck & Aufhäuser.