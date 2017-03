ANALYSE: Jefferies sieht gute Perspektiven für globale Netflix-Aktivitäten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die internationalen Wachstumsaussichten für Netflix sind besser als bisher von Jefferies in Aussicht gestellt. Dies ist das Ergebnis einer Befragung, die das Analysehaus unter den Nutzern in zwei Wachstumsmärkten durchführen ließ. Grund genug für Analyst John Janedis, um optimistischer auf die Papiere des Streaming-Anbieters zu blicken. Er stufte sie in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie von "Underperform" auf "Hold" hoch.

Die von Jefferies beauftragte Umfrage konzentrierte sich auf Deutschland und Indien. Bei den Ergebnissen gewann Janedis den Eindruck, dass sich Exklusivinhalte in diesen Märkten gut entwickeln, die mobile Datennutzung steigt und die Preisentwicklung langsam Fahrt aufnimmt. Außerdem habe sich seine These eines starken Wettbewerbs nicht ganz bewahrheitet: Die Ergebnisse zeigten, dass globale Anbieter wie Netflix und Amazon Prime der lokalen Konkurrenz Marktanteile abnähmen.

Neben der Hochstufung führten die Ergebnisse im Modell von Janedis auch zu höheren Schätzungen für die internationalen Geschäfte von Netflix. Als Folge dessen schraubte er das Kursziel für die Papiere von 95 auf 135 US-Dollar hoch. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt mit 143,61 Dollar etwas oberhalb dieser Marke.

Entsprechend der Einstufung "Hold" erwarten die Analysten von Jefferies, dass die Aktie auf Zwölfmonatssicht eine Gesamtrendite (Kursgewinn + Dividende) von bis zu 15 Prozent, aber auch einen Kursverlust (abzüglich Dividende) von bis zu 10 Prozent erreichen kann./tih/gl/stb

Analysierendes Institut Jefferies.