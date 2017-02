ANALYSE/Mainfirst: Evonik attraktiv bewertet - Methionin-Preis stabilisiert sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Spezialchemiekonzerns Evonik (Evonik Industries) bleiben laut Einschätzung des Investmenthauses Mainfirst attraktiv bewertet. Die Anleger hätten den deutlichen Preisrutsch beim Tierfuttereiweiß Methionin mittlerweile verdaut und die Sparte Performance Materials profitiere von einer zyklischen Erholung, schrieb Analyst Andreas Heine in einer Studie vom Dienstagabend. Er stufte die Aktien von Evonik, für das Methionin ein wichtiges Produkt ist, von "Neutral" auf "Outperform" hoch. Das Kursziel hob er infolge gestiegener Gewinnerwartungen von 33 auf 35 (Kurs 30,535) Euro an.

Noch sei zwar keine Erholung der Methionin-Preise erkennbar, doch hätten sie sich zumindest stabilisiert, erklärte der Analyst. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte in diesem Bereich 2017 den Tiefpunkt erreichen. Angesichts eines weiterhin hohen Methionin-Angebotes auf dem Weltmarkt sowie neuer Produktionskapazitäten sei danach zwar nicht mit deutlich anziehenden Gewinnen in diesem Geschäftsfeld zu rechnen. Allerdings seien die weiteren Risiken begrenzt. Heine begründete das mit der großen Erfahrung des Konzerns im Methionin-Geschäft sowie mit einem Vorsprung bei den Kosten im Vergleich zur Konkurrenz.

Für 2017 dürfte Evonik laut dem Experten mit Blick auf den gesamten Konzern einen leichten Anstieg des bereinigten Ebitda in Aussicht stellen, was im Einklang mit den Markterwartungen stehen würde. Dabei dürfte die Konsolidierung des übernommenen Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products den Rückgang im Methionin-Geschäft ausgleichen. Die Trends in den anderen Bereichen der Sparte Nutrition & Care seien zudem günstig. Hinzu komme die bereits angesprochene Erholung der Sparte Performance Materials.

Entsprechend der Einstufung "Outperform" erwarten die Analysten von Mainfirst, dass sich der Aktienkurs in den nächsten zwölf Monaten um mindestens 5 Prozent besser als der Stoxx-Europe-600-Index entwickeln wird./mis/ag/stb

Analysierendes Institut Mainfirst.