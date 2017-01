ANALYSE/Merrill Lynch: Im Stahlsektor gibt es derzeit Besseres als Thyssenkrupp

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf den europäischen Stahlsektor kommen nach Ansicht der US-Investmentbank Merrill Lynch im neu angelaufenen Jahr allmählich wieder härtere Zeiten zu. Analyst Jason Fairclough rät daher in seiner Branchenstudie vom Dienstag zu einem genaueren Blick auf die einzelnen Unternehmen. Für die Aktie von thyssenkrupp etwa sieht er wegen des bereits erfolgten Wertzuwachses kaum noch Kurspotenzial. Die Bewertung erscheine ausgereizt. Er stufte das Papier daher vor der nun beginnenden Berichtssaison von "Buy" auf "Neutral" ab. Sein Kursziel von 25 Euro behielt er bei (aktueller Kurs: 23,80 Euro).

Allgemein rechnet Fairclough damit, dass die Preise für europäischen Warmband-Stahl- einem Bereich, in dem Thyssenkrupp aktiv ist - im ersten Jahresviertel 2017 ihren Höhepunkt erreichen und dann im Jahresverlauf wieder sinken werden. Dasselbe erwartet er für Rohstoffe wie insbesondere Eisenerz und Kokskohle. Bei den Preisen für Karbonstahl dagegen rechnet der Experte wegen der festeren Stahlpreise in China, einer Zunahme an Protektionismus und einer stabilen Nachfrage in Europa mit etwas mehr Widerstandskraft.

Letztlich nahm der Analyst an seinen Schätzungen für Thyssenkrupp aber nur kleinere Änderungen vor. Wenn der Industrie- und Stahlkonzern, dessen Geschäftsjahr im September endet, nun am 9. Februar seine Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2016/17 vorlegt, dürften Investoren seines Erachtens vor allem vier Aspekte im Auge haben. Erstens: Die Margenentwicklung im Aufzug-Geschäft. Zweitens: Die Fähigkeit, höhere Preise auf dem europäischen Stahlmarkt zu erzielen. Drittens: Die Fortschritte beim Auftragseingang in der Sparte Industrial Solutions und viertens: aktuelle Aussagen über eine mögliche Konsolidierung des europäischen Stahlgeschäfts.

Während positive Auswirkungen durch Restrukturierungen und eine Branchenkonsolidierung bei Thyssenkrupp jedoch eher auf längere Sicht zu erwarten seien, überwögen zeitnah die Unsicherheiten. Daher sieht der Analyst innerhalb der Branche bessere Anlagemöglichkeiten. Zum Kauf empfiehlt er beispielsweise mit Blick auf den europäischen Karbonmarkt Salzgitter. Hier verwies er auch auf die "attraktive Bewertung" der Aktie sowie die Verzahnung des Unternehmens in Europa. Im Bereich Edelstahl sieht er in den Papieren von Aperam und Acerinox Kaufgelegenheiten.

Gemäß der Einstufung "Neutral" geht Merrill Lynch davon aus, dass die Aktie innerhalb von 12 Monaten maximal eine leicht positive Gesamtrendite aus Kursgewinn und Dividende nahe Null abwirft./ck/ajx/he

Analysierendes Institut Merrill Lynch & Co.