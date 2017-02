APA ots news: Aufzeichnung der OMV PK vom 16.02.2017 anlässlich des...

Heute im Fokus

DAX leichter -- Dow startet stabil -- Nestlé mit schwachem Geschäftsjahr -- Snapchat-Firma peilt 22 Milliarden Dollar Börsenwert an -- EZB macht mehr Gewinn -- Lufthansa, Lenovo im Fokus

Wieviel Datenkrake steckt in Amazons neuem Hoffnungsträger Echo? Muslime an der Börse: Was ist erlaubt und was nicht? Infineon stellt sich auf mögliches Scheitern von Wolfspeed-Zukauf ein. TAKKT profitiert von Amerika-Geschäft. Air France-KLM-Aktie auf Höhenflug: Operativ mehr verdient als erwartet.