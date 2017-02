APA ots news: Maxximale Leistung erleben: OMV schließt Partnerschaft mit Red Bull Ring - BILD

Wien (APA-ots) - OMV setzt als neuer Partner für das Projekt Spielberg

besondere Akzente am Red Bull Ring und bringt Fans durch vielfältige

Aktivitäten noch näher an das Geschehen der Rennstrecke. Die

Hochleistungs-Kraftstoffe OMV MaxxMotion Super 100plus und OMV

MaxxMotion Performance Diesel stehen für maximale Leistung und

maximales Fahrerlebnis unserer Kundinnen und Kunden. Die

Partnerschaft mit dem Projekt Spielberg, Betreiber der Rennstrecke

Red Bull Ring, hebt dieses Bekenntnis nun auf die nächste Stufe.

Die Rennsaison 2017 kann beginnen: die OMV, das internationale,

integrierte Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Wien zählt ab sofort

zu den Partnern für das Projekt Spielberg. Österreichs größter

"Spielplatz" in der Steiermark bietet vielfältige Möglichkeiten für

Freizeitaktivitäten und umfasst unter anderem den Red Bull Ring,

Österreichs Mekka für Motorsport-Enthusiasten. An dieser Strecke

wurde durch unvergessliche Formel-1-Siegesfahrten wie jene von Niki

Lauda oder dem amtierenden Weltmeister Nico Rosberg

Rennsportgeschichte geschrieben. In diesem Jahr machen am Red Bull

Ring neben der Königsklasse des Motorsports auch weitere

Top-Rennserien wie MotoGP, DTM, ADAC GT Masters oder European LeMans

Series Station.

Zwtl.: Branding-Maßnahmen am Red Bull Ring unterstreichen die neue

Partnerschaft

Fans vor Ort und vor den TV-Bildschirmen werden die neue

Partnerschaft durch das entsprechende OMV Branding an der Rennstrecke

auch unmittelbar wahrnehmen. So trägt die erste der insgesamt zehn

Kurven der 4,3 Kilometer langen Strecke ab sofort den Namen OMV

MaxxMotion Kurve. Der scharfe Bergauf-Rechtsknick vor der malerischen

Kulisse des steirischen Murtals ist bei Rennsport-Begeisterten für

spektakuläre Überholmanöver bekannt. Auch die Tankstelle mitten im

Herz der Strecke, die nicht nur bei Motorsport-Events, sondern auch

bei privaten Fahrten um den Red Bull Ring zum Betanken der Fahrzeuge

verwendet werden kann, wird von der OMV betrieben und bietet die

hochwertigen OMV MaxxMotion Performance Kraftstoffe an.

"Starke, strategische Partnerschaften liegen in der DNA der OMV.

Die OMV und Red Bull verbindet bereits eine langjährige Partnerschaft

und nun gehen wir den nächsten, gemeinsamen Schritt. Es freut mich,

dass wir mit OMV MaxxMotion so nahe bei den Fans sind und für weitere

Begeisterung für das Projekt Spielberg sorgen werden", so Manfred

Leitner, OMV Vorstand Downstream.

Zwtl.: OMV Hochleistungs-Kraftstoffe bringen Dynamik von der

Rennstrecke auf die Straße

Die enge Verbindung der OMV als dynamisches Unternehmen und

Kraftstoff-Qualitätsführer zum Motorsport wird durch das OMV

Kraftstoffangebot besonders eindrucksvoll unterstrichen: An allen

rund 200 OMV Tankstellen in Österreich erhalten Autofahrer die

Hochleistungs-Kraftstoffe OMV MaxxMotion Super 100plus sowie OMV

MaxxMotion Performance Diesel. Diese sorgen für höchste Leistung und

bieten bessere Beschleunigung bei gleichzeitiger Reinigung des

Motors.

* Von null auf hundert Oktan mit einer Tankfüllung - OMV MaxxMotion

Super 100plus bringt die Performance von der Rennstrecke auf die

Straße. Als Österreichs einziger Kraftstoff mit der höchsten

Qualifizierung laut den strengen Standards der World Wide Fuel

Charter (WWFC) weist OMV MaxxMotion Super 100plus Qualitäten auf, die

auch den höchsten Anforderungen im Rennsport gerecht werden.

* Kraft und Ausdauer für den Motor: OMV MaxxMotion Performance

Diesel sorgt auch unter den schwierigsten Bedingungen stets für

maximale Leistung. Durch den einzigartigen "Clean up and keep

clean"-Effekt erhöht OMV MaxxMotion Performance Diesel zudem die

Lebensdauer des Motors.

Zwtl.: OMV Tankstellen: "We Care More" - weit mehr als nur Kraftstoff

- Tankstelle für Mensch und Auto zugleich

Die OMV Hochleistungskraftstoffe OMV MaxxMotion 100plus setzen

einmal mehr neue Qualitätsmaßstäbe im Kraftstoffbereich und stellen

unter Beweis, dass die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden für

uns von höchster Priorität sind. Die OMV Tankstellen bieten jedoch

weit mehr - sie verstehen sich als multifunktionale

Dienstleistungszentren, sind somit Tankstelle für Mensch und Auto

zugleich. Neben Kraft- und Schmierstoffen, Autowäsche, Imbissen und

Erfrischungen steht OMV Kundinnen und Kunden auch ein breites

Spektrum an zusätzlichen Serviceleistungen zur Verfügung - wie z.B.

Bankfunktionalitäten oder Postservices. Die Marke OMV mit der VIVA

Genusswelt steht für Servicequalität auf höchstem Niveau. Mehr als

185 OMV Tankstellen sind mittlerweile in ganz Österreich mit einem

VIVA Shop ausgestattet. Die VIVA Genusswelt versorgt Autofahrer mit

Energie für die Weiterfahrt durch ein gastronomisches Angebot in

bester Qualität und überzeugt mit Ambiente und Service.

