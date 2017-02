AUSBLICK/BASF mit Ergebnisplus im Schlussquartal erwartet

Von Natali Schwab

FRANKFURT (Dow Jones)--Analysten erwarten eine solide operative Entwicklung, wenn der Chemiekonzern BASF seine Zahlen für das vierte Quartal vorlegt. Schwächen in der Agrarchemie sollte BASF ausgleichen können. Eine gute Nachfrage, insbesondere aus Asien dürfte das Volumenwachstum antreiben und so die negativen Auswirkungen durch die Produktionsausfälle nach dem Unfall in Ludwigshafen im Oktober ausgleichen. Das Ergebnis dürfte zusätzlich von Einsparungen profitieren.

Insgesamt kann sich BASF der allgemeinen wirtschaftlichen Schwäche jedoch nicht entziehen. Eine schwache Nachfrage, niedrige Verkaufspreise infolge der gesunkenen Rohstoffkosten belasteten den Konzern 2016. Zudem sorgen die Aufgabe des Gashandels- und Speichergeschäfts, das an Gazprom ging, für Umsatzrückgänge.

Im Gesamtjahr prognostizierte BASF wegen des weggefallenen Gashandelsgeschäfts einen deutlichen Umsatzrückgang, der Konzern definiert das als ein Minus von mehr als 6 Prozent. Das EBIT vor Sondereinflüssen soll unverändert leicht unter dem Vorjahresniveau liegen, also nach BASF-Definition nicht mehr als 10 Prozent sinken. BASF hatte dies als "anspruchsvolles Ziel" bezeichnet.

Im Blick steht die weitere Entwicklung 2017. Mit einer Trendwende der Branche wird nicht gerechnet, der Chemieverband VCI sieht kaum Wachstum. Zudem dürften Aussagen des BASF-Managements zu möglichen Zukäufen ein Thema sein. BASF hat sich im Gegensatz zu seinen Wettbewerbern bislang gescheut, einen ganz großen Zukauf zu tätigen. Die Fusionswelle im Pflanzenschutzgeschäft etwa ging an dem Konzern komplett vorbei.

Die Zahlen sollen am Freitag vorgelegt werden.

Nachfolgend die von Dow Jones Newswires zusammengestellten Schätzungen von Analysten zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2016:

=== EBIT v. Erg Erg nSt Erg/ 4. Quartal Umsatz Sondereff. vSt u.Dritten Aktie MITTELWERT 13.755 1.162 965 624 0,70 Vorjahr 13.880 1.023 116 339 0,37 +/- in % -0,9 +14 -- +84 +89

MEDIAN 13.945 1.189 964 590 0,63

EBIT v. Erg Erg nSt Erg/ Gesamtjahr 2016 Umsatz Sondereff. vSt u.Dritten Aktie MITTELWERT(1) 56.459 6.291 5.365 3.991 4,37 Vorjahr 70.449 6.739 5.548 3.987 4,34 +/- in % -20 -6,6 -3,3 +0,1 +0,6

MEDIAN(1) 56.649 6.318 5.364 3.957 4,30 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Eigene Berechnung von Dow Jones Newswires auf Basis des Konsenses für das vierte Quartal und der bereits berichteten Neunmonatszahlen.

