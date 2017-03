AUSBLICK/BMW von hohen Kosten belastet

Von Markus Klausen

FRANKFURT (Dow Jones)--Auf den ersten Blick lief es für BMW auch im vergangenen Jahr ziemlich gut. Umsatz und Gewinn sind gestiegen, weshalb Aktionäre auch eine höhere Dividende erhalten sollten. Doch die Bremsspuren, die sich im dritten Quartal bereits abgezeichnet haben, sollten zum Jahresende noch stärker zu Tage treten. Die Marge im Automobilgeschäft dürfte 2016 belastet von hohen Kosten gesunken sein. Zudem haben die Münchner im Premiumsegment die Krone an Mercedes verloren. Angesichts der nicht mehr ganz so glänzenden Entwicklung steht besonders der Ausblick für 2017 im Mittelpunkt, wenn die Münchener demnächst Eckdaten für 2016 vorlegen werden.

Auf die folgenden Punkte sollten Anleger besonders achten:

SCHWÄCHELT DAS KERNGESCHÄFT? In den vergangenen Jahren hat BMW im Autogeschäft regelmäßig Margen von über 9 Prozent erzielt. Zwar dürfte der Konzern auch 2016 in der eigenen Bandbreite von 8 bis 10 Prozent liegen, doch nach 9,2 Prozent im Vorjahr rechnen Analysten im Mittel 'nur' mit 8,9 Prozent. Ganz überraschend kommt das allerdings nicht. Finanzvorstand Friedrich Eichiner hatte zuletzt bereits betont, dass die Kosten zum Jahresende steigen werden. Analysten begründen dies mit Aufwendungen für den Marktstart des neuen 5ers und weiter hohen Ausgaben für Zukunftsprojekte. HAT BMW EIN MARGENPROBLEM? Während Mercedes vergangenes Jahr erneut eine zweistellige Marge erzielt hat, schrumpft die Rendite bei BMW. Zwar gehören die Münchener nach wie vor zu den profitabelsten Herstellern der Branche. Es steht aber zu befürchten, dass die Marge im Autogeschäft weiter sinken wird. Analysten verweisen auf eine geringere Absatzdynamik und hohe Aufwendungen für Elektromobilität und Mobilitätsdienstleistungen. Beim Blick auf 2017 gehen Beobachter aber davon aus, dass die Münchener zumindest weiter in ihrem Zielkorridor bleiben werden. SCHADET DIE DIESELDEBATTE BMW? Die zuletzt zunehmende Zurückhaltung der Autokäufer bei Dieselfahrzeugen könnte den Autokonzern belasten. In rund 70 Prozent aller Autos der Münchener in Europa steckt ein Dieselmotor, in neuen Fahrzeugen ist der Anteil teils wesentlich höher. Laut Morgan Stanley ist BMW hier mehr als andere Hersteller engagiert. Während die Lagerbestände bei Dieselmotoren deutlich steigen dürften, sollten sich bei traditionellen Benzinmotoren die Lieferzeiten erhöhen. Die Frage wird sein, ob dem Unternehmen wegen der größeren Nachfrage nach Benzinmodellen höhere Produktionskosten oder sogar Abschreibungen drohen. STEIGT DIE DIVIDENDE? Trotz der vielen Unwägbarkeiten hat BMW im vergangenen Jahr sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis unter dem Strich gesteigert. Aus diesem Grund gehen Analysten im Mittel auch davon aus, dass die Dividende recht deutlich auf 3,44 von 3,20 Euro je Anteil steigen sollte. Es gibt aber auch Stimmen, die skeptisch sind. Die Analysten von Goldman Sachs gehen etwa davon aus, dass auf kurzfristige Sicht Dividendenerhöhungen eher unwahrscheinlich sind. Nachfolgend die von Dow Jones Newswires zusammengestellten Schätzungen der Analysten zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2016: === Erg Erg Erg nSt Erg/ 4. Quartal Umsatz EBIT vSt nSt u.Dritt Aktie MITTELWERT 25.628 2.295 2.055 1.293 1.268 2,02 Vorjahr 24.978 2.193 2.110 1.552 1.542 2,37 +/- in % +2,6 +4,6 -2,6 -17 -18 -15

MEDIAN 25.683 2.358 2.129 1.350 1.343 2,09 Maximum 26.638 2.557 2.282 1.590 1.587 2,42 Minimum 24.670 1.939 1.538 806 808 1,24 Anzahl (1) 8 9 6 5 5 6

Automobile Finanzdienstleistungen 4. Quartal Umsatz EBIT Umsatz EBIT MITTELWERT 24.142 1.970 6.205 492 Vorjahr 24.023 2.311 5.906 458 +/- in % +0,5 -15 +5,1 +7,3

MEDIAN 24.056 1.965 6.133 507 Maximum 24.750 2.052 6.460 549 Minimum 23.716 1.875 6.105 429 Anzahl (1) 5 6 5 6

Erg Erg Erg nSt Erg/ Gesamtjahr Umsatz EBIT vSt nSt u.Dritten Aktie MITTELWERT(2) 94.857 9.857 9.796 6.704 6.646 10,21 Vorjahr 92.175 9.593 9.224 6.396 6.369 9,72 +/- in % +2,9 +2,7 +6,2 +4,8 +4,3 +5,1 MEDIAN(2) 94.912 9.920 9.870 6.761 6.721 10,28

Automobile Finanzdienstleistungen Gesamtjahr Umsatz EBIT Umsatz EBIT MITTELWERT(2) 87.392 7.748 25.145 2.188 Vorjahr 85.536 7.836 23.739 1.981 +/- in % +2,2 -1,1 +5,9 +10

MEDIAN(2) 87.306 7.743 25.073 2.203 - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Stammaktie in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Enthält weitere Schätzungen von Analysten, die nicht zitiert werden möchten.

(2) Eigene Berechnung von Dow Jones Newswires auf Basis des Konsenses für das vierte Quartal und der bereits berichteten Neunmonatszahlen.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2017 09:02 ET (14:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 09 02 AM EST 03-08-17