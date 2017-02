AUSBLICK/Bayer profitiert von Pharmawachstum

Von Natali Schwab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer hat nach Ansicht von Analysten ein gutes Schlussquartal verbucht. Das florierende Pharmageschäft sollte Bayer dabei auch im vierten Quartal geholfen haben. Eine schwächere Entwicklung wird für Consumer Health sowie Cropscience erwartet. Die Chemietochter Covestro hat dagegen bereits am Montag gute Ergebniszahlen vorgelegt.

Im Gesamtjahr sollte Bayer die Prognosen erreicht haben. Der Konzern hat einen Umsatz von 46 bis 47 Milliarden Euro angekündigt, nach vergleichbar gerechnet 46,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA soll im oberen einstelligen Prozentbereich zulegen. 2015 waren 10,3 Milliarden Euro erreicht werden. Das Ergebnis je Aktie soll im oberen einstelligen Prozentbereich steigen. Bayer will die Zahlen am Mittwoch vorlegen.

Im Blickpunkt steht neben Aussagen über die weitere Entwicklung 2017 der Fortgang der Monsanto-Übernahme sowie Aussagen über mögliche Spartenverkäufe. So steht das Tiergesundheitsgeschäft auf dem Prüfstand. Zudem wurde zuletzt über den Verbleib eines Teils der Hautprodukte (Dermatologie) sowie der milliardenschweren Radiologie spekuliert. Auch will sich Bayer nach wie vor in einem angemessenen Zeitraum von allen Anteilen an der Kunststofftochter Covestro trennen, der aktuell noch bei rund 64 Prozent liegt.

Nachfolgend die von Dow Jones Newswires zusammengestellten Schätzungen von Analysten zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2016.

=== Erg/ EBITDA EBIT Erg nSt Aktie 4. Quartal Umsatz bereinigt bereinigt u.Dritt Core MITTELWERT 11.666 2.095 1.343 712 1,19 Vorjahr 11.285 1.916 1.037 591 1,08 +/- in % +3,4 +9,3 +30 +20 +10

MEDIAN 11.648 2.098 1.321 705 1,19

EBITDA EBIT Erg nSt Erg/Aktie Gj 2016 Umsatz bereinigt bereinigt u.Dritt Core MITTELWERT(1) 46.615 11.218 8.097 4.790 7,34 Vorjahr 46.085 10.256 7.060 4.013 6,82 +/- in % +1,1 +9,4 +15 +19 +7,7

MEDIAN(1) 46.597 11.221 8.075 4.783 7,34 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - angepasst.

(1) Eigene Berechnung von Dow Jones Newswires auf Basis des Konsenses für das vierte Quartal und der bereits berichteten Neunmonatszahlen.

