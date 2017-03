AUSBLICK/Bei Adidas zählt die weitere Entwicklung unter Rorsted

Von Natali Schwab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportartikelhersteller adidas kann auf ein gutes Geschäftsjahr zurückblicken. Dank guter Geschäfte im Zusammenhang mit der Fußballeuropameisterschaft sowie einem anhaltenden Wachstum der Lifestylemarken Originals und Neo sollten Umsatz und Gewinn 2016 zweistellig gestiegen sein.

Kasper Rorsted, der den langjährigen Adidas-Chef Herbert Hainer Anfang Oktober abgelöst hatte, wird am Mittwoch erstmals die Bilanz präsentieren. Im Mittelpunkt steht daher auch die Weiterentwicklung des Konzerns unter seiner Ägide.

WORAUF ANLEGER ACHTEN SOLLTEN: AUSBLICK: Rorsted hatte sich bereits im dritten Quartal optimistisch über die weitere Entwicklung gezeigt. Wachstumsraten wie 2016 werde Adidas im laufenden Jahr bei Umsatz und Ergebnis jedoch nicht erreichen, sagte er damals. Rorsted geht dabei von einer Normalisierung des Geschäftes aus. Dennoch dürfte der Umsatz robust wachsen und auch der Gewinn weiter steigen. Auch soll die operative Marge anhaltend verbessert werden.

Analysten erhoffen sich vor allem Letzteres von dem neuem Chef, der zuvor den Konsumgüterkonzern Henkel auf Rendite getrimmt hatte. Denn die Adidas-Margen sind nach Ansicht von Analysten im Vergleich zu Wettbewerbern wie Nike zu niedrig.

RESTRUKTURIERUNG: Ein Grund ist die US-Marke Reebok. Zwar wächst die inzwischen ganz auf den Fitness-Bereich ausgerichtete Marke solide, bleibt aber deutlich hinter den Wachstumsraten der Kernmarke Adidas zurück. Auch die Profitabilität ist im Vergleich zur Adidas-Gruppe unterdurchschnittlich. So kommt Adidas auf eine Bruttomarge von knapp 46 Prozent - die von Reebok liegt fast zehn Prozentpunkte darunter.

Rorsted hat daher als eine seiner ersten Maßnahmen ein Restrukturierungsprogramm für die Marke angekündigt, die er weiter als festen Bestandteil sieht. So soll Reebok unter anderem künftig eigenständiger agieren und mehr Freiheiten und Verantwortung in den USA erhalten. Die Zentrale in Boston soll verschlankt, das Ladennetz in den USA verkleinert werden. Stattdessen gilt die Konzentration vermehrt dem Großhandel. Marktbeobachter erwarten nun Aussagen über Fortschritte dieses Programms.

Auch beim Verkauf von Teilen des Golfgeschäfts erhoffen sich Investoren Neuigkeiten. Zuletzt hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass der Verkauf der Marken Taylormade, Ashworth und Adams ins Stocken geraten sei.

GESCHÄFTSJAHR 2016: Im vergangenen Jahr lief das Geschäft wie geschmiert, mehrfach hatte Adidas die Prognose angehoben, zuletzt im Juli. Im dritten Quartal hatte sich das Wachstum jedoch abgeschwächt. Im vierten Quartal dürften nochmals Einmalkosten von 20 Millionen Euro für die Reebok-Restrukturierung anfallen. Jedoch ist das Schlussquartal für Adidas traditionell ergebnisseitig das schwächste.

Der Konzern erwartete für 2016 einen Gewinnanstieg aus den fortgeführten Geschäftsbereichen von 35 bis 39 Prozent auf 975 Millionen bis 1 Milliarde Euro. Dabei rechnete Adidas mit einer operativen Marge von 7,5 Prozent. Der Umsatz sollte währungsbereinigt im hohen Zehnerprozentbereich steigen. Dabei ging das Unternehmen davon aus, dass die Umsatzentwicklung von zweistelligen Wachstumsraten in allen Regionen mit Ausnahme von Russland/GUS unterstützt wurde.

Nachfolgend die von Dow Jones Newswires zusammengestellten Schätzungen von Analysten zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2016:

=== Betriebs- Erg Erg nSt Erg/ 4. Quartal Umsatz ergebnis vSt u.Dritt Aktie MITTELWERT 4.674 -13 -21 -19 -0,10 Vorjahr 4.167 -24 -25 -44 -0,17 +/- in % +12 -- -- -- --

MEDIAN 4.674 -16 -19 -20 -0,10 Maximum 4.782 7,0 -1,0 -2,0 -0,06 Minimum 4.579 -27 -48 -34 -0,14 Anzahl (1) 11 9 7 7 5

Betriebs- Erg Erg nSt Erg/ Gesamtjahr 2016 Umsatz ergebnis vSt u.Dritten Aktie MITTELWERT(2) 19.278 1.455 1.431 1.008 5,03 Vorjahr 16.915 1.059 1.039 634 3,37 +/- in % +14 +37 +38 +59 +49

MEDIAN(2) 19.278 1.452 1.433 1.007 5,03 - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Dividende und Kursziel in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Enthält weitere Schätzungen von Analysten, die nicht zitiert werden möchten.

(2) Eigene Berechnung von Dow Jones Newswires auf Basis des Konsenses für das vierte Quartal und der bereits berichteten Neunmonatszahlen.

