AUSBLICK/Bei Linde steht Fusion statt Zahlen im Vordergrund

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenn am Donnerstag der Gas- und Anlagenbaukonzern Linde zur Bilanzpressekonferenz nach München lädt, werden die Anleger besonders auf vier Punkte achten.

1. Roadmap zur Fusion von Linde mit US-Wettbewerber Praxair Ganz genau hinhören werden die Investoren, ob es Neuigkeiten zur Roadmap bei der Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair gibt. Der Plan, der einen Weltmarktführer für Industriegase schaffen soll, war im Sommer 2016 im ersten Anlauf gescheitert. Kurz vor Weihnachten einigten sich beide Seiten doch noch auf ein Eckpunkte-Papier. Angestrebt wird eine Fusion unter Gleichen mittels eines Aktientausches unter dem Dach einer neuen Holdinggesellschaft. Eine endgültige Fusionsvereinbarung (Business Combination Agreement) werde zum nächstmöglichen Zeitpunkt angestrebt, hieß es im Dezember.

Der neue Linde-CEO Aldo Belloni will die Fusion aber möglichst schnell unter Dach und Fach bringen. "Unser Bestreben ist es, bis Ende April fertig zu sein und uns bis dahin auf eine bindende Fusionsvereinbarung zu verständigen, in der alle Einzelheiten geregelt sind", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Spätestens bis zur Linde-Hauptversammlung am 10. Mai soll alles fertig verhandelt sein. Endgültig abgeschlossen werden würde die Transaktion aber vermutlich wegen der kartellrechtlichen Prüfungen wohl erst im ersten Halbjahr 2018.

2. Ermittlungen wegen Insiderhandel/Kritik der Gewerkschaften Die Bafin ermittelt derzeit wegen möglichem Insiderhandel mit Linde-Aktien. Sie hat dazu im Januar in einem zweiten Prüfschritt eine förmliche Insideruntersuchung eingeleitet, laut einem Medienbericht sollen dabei auch Transaktionen des Aufsichtsratschefs Wolfgang Reitzle untersucht werden. Der Manager hat, wie auch aus Pflichtmitteilungen des Unternehmens ersichtlich ist, im Juni 2016 mehrmals Linde-Aktien im Wert von insgesamt rund einer halben Million Euro gekauft. Wie der Spiegel im Januar schrieb, habe er diese Geschäfte getätigt, obwohl intern schon damals über einen Zusammenschluss diskutiert worden sei, die Öffentlichkeit davon aber noch nichts gewusst habe.

Als Aufsichtsratschef des neuen, an der New Yorker Börse gelisteten Konzerns ist Reitzle vorgesehen. Bayerns IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler kritisierte jüngst, dass es sich noch nicht abschätzen lasse, welche Risiken sich damit für die Besetzung wesentlicher Schlüsselpositionen der Linde-Seite bei dem Zusammenschluss ergeben würden. Der Vorsitzende der bei Linde vertretenen IG BCE, Michael Vassiliadis, sagte dem manager magazin, der Vorwurf belaste die beabsichtigte Fusion und er forderte eine "schnelle Klärung". Peter Spengler von der DZ Bank erklärte, die Sache belasteten den Manager. Ohne Reitzle aber könne die Fusion mit Praxair schwierig werden, sei dieser doch die treibende Kraft hinter dem Deal, so die DZ Bank.

3. Einsparungen Die derzeit mit einem schwierigen Marktumfeld kämpfende Linde kündigte im vergangenen Oktober an, künftig noch mehr sparen zu wollen und legten ein neues Kostensenkungsprogramm namens "Lift" auf. Damit sollen ab 2019 zusätzliche Einsparungen von rund 370 Millionen Euro jährlich erzielt werden. Einschließlich der seit 2015 bereits initiierten Maßnahmen will der DAX-Konzern ab 2019 nun die Kosten um rund 550 Millionen Euro pro Jahr senken. Für 2016 und 2017 kalkuliert Linde für das neue Sparprogramm mit Restrukturierungskosten von rund 400 Millionen Euro. Die Frage ist nun, wieviel Linde nun bereits eingepart hat und ob das langfristige Sparziel vor dem Hintergrund der Fusion mit Praxair weiter Bestand hat.

4. Jahresergebnis Linde hat 2016 mit einem schwierigen Marktumfeld zu kämpfen gehabt. Linde dürfte sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis (EBITDA) Einschnitte gesehen haben. Die Gründe dafür liegen wohl im schwachen Abschneiden der Engineering-Division sowie in den ungünstigen Wechselkursen. Unter dem Strich dürfte Linde aber dank der Sparmaßnahmen mehr verdient haben als Vorjahr. Linde selbst hatte für 2016 eine Steigerung beim wechselkursbereinigten Umsatz und operativen Ergebnis um 4 Prozent in Aussicht gestellt - allerdings stets darauf hingeweisen, dass es auch einen Rückgang von bis zu 3 Prozent geben könnte. Die Dividende für 2016 will Linde wie im Vorjahr erneut anheben. Für 2015 zahlte Linde 3,45 Euro je Aktie.

Nachfolgend die von Dow Jones Newswires zusammengestellten Schätzungen von Analysten zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2016, sowie Gesamtjahr 2017:

=== Erg Erg nSt Erg/ 4. Quartal Umsatz EBITDA EBIT vSt u.Dritt Aktie MITTELWERT 4.372 1.020 474 397 261 1,44 Vorjahr 4.392 994 510 414 289 1,56 +/- in % -0,5 +2,6 -7,1 -4,0 -9,7 -7,7

MEDIAN 4.421 1.023 470 396 270 1,46 Maximum 4.448 1.045 501 424 298 1,48 Minimum 4.232 983 446 371 195 1,37 Anzahl (1) 8 8 6 6 6 4

Erg Erg nSt Erg/ Gj 2017 Umsatz EBITDA EBIT vSt u.Dritt Aktie MITTELWERT 17.818 4.247 2.191 1.779 1.234 6,69

MEDIAN 17.792 4.248 2.152 1.785 1.218 6,58 Maximum 18.164 4.416 2.392 1.847 1.306 7,04 Minimum 17.415 4.048 2.050 1.711 1.185 6,53 Anzahl (1) 7 6 6 5 6 5 === Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

