AUSBLICK/Bei Merck interessieren vor allem Pipeline und Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck dürfte auch im Schlussquartal 2016 dank der Übernahme von Sigma-Aldrich kräftig gewachsen sein. Der US-Laborausrüster wird seit November 2015 im Bereich Life Science konsolidiert. Organisch dürfte Merck ein leichtes Wachstum erreicht haben.

Analysten rechnen im Gesamtjahr im Konsens mit einem Umsatzwachstum um 17 Prozent auf mehr als 15 Milliarden Euro und einem Sprung des operativen Gewinns (EBITDA vor Sondereinflüssen) um 28 Prozent auf rund 4,5 Milliarden. Damit hätte Merck die eigene Prognose erfüllt. Der Sondereffekt aus der Milliardenübernahme fällt nun aber weg. Im Fokus stehen bei der Vorlage des Zahlenwerkes die Produktpipeline und der Ausblick.

Worauf Anleger achten sollten: ENTWICKLUNG IM HEALTHCARE-GESCHÄFT: Merck benötigt dringend Nachschub bei umsatzträchtigen Medikamenten. Im größten Unternehmensbereich, der unter anderem verschreibungspflichtige Biopharmazeutika und rezeptfreie Mittel umfasst, ruhen die Hoffnungen auf dem gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer entwickelten Krebsmittel Avelumab. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat den Wirkstoff in zwei Indikationen zur beschleunigten Prüfung angenommen. Eine erste Zulassung könnte im zweiten Quartal erteilt werden.

Das umsatzstärkste Medikament Rebif zur Behandlung von Multipler Sklerose dürfte Einbußen erlitten haben. Das Mittel, das gespritzt werden muss, wird von oralen Konkurrenzprodukten bedrängt. Und auch der Umsatz mit dem Krebsmittel Erbitux dürfte angesichts des Wettbewerbs und Preisdrucks im Vergleich zu 2015 gesunken sein. Für das laufende Jahr stellt das DAX-Unternehmen für sein zweitlukrativstes Medikament bislang eine Umsatzstagnation in Aussicht.

Beim drittwichtigsten Umsatzträger, dem Fruchtbarkeitsmittel Gonal-f, rechnet Merck mit einer Verlangsamung des Wachstums.

ENTWICKLUNG BEI PERFORMANCE MATERIALS: Das Geschäft mit Spezialchemikalien hatte zuletzt unter dem Lagerabbau von Kunden aus der Displayindustrie zu leiden. Dieser dürfte nun aber vorerst abgeschlossen sein. Merck hat weiter das Ziel, seine Markt- und Technologieführerschaft bei Displaymaterialien zu sichern und will zudem das Flüssigkristall-Know-how über den Einsatz in Displays hinaus nutzen.

ENTWICKLUNG BEI LIFE SCIENCE: Der Unternehmensbereich hat im vergangenen Jahr von den Synergien aus der Großübernahme von Sigma-Aldrich profitiert. Life Sience verzeichnete im Jahresverlauf aber auch ein starkes organisches Wachstum, das von der Nachfrage aus der Biotech-Industrie getragen wurde.

AUSBLICK: Marktbeobachter gehen davon aus, dass Merck das Jahr mit einer konservativen Prognose beginnt, die etwa auf dem Niveau der Vorjahreszahlen liegen dürfte. Nicht zuletzt, weil auch die deutsche Chemieindustrie insgesamt verhalten ins neue Jahr blickt und nach einem schwachen 2016 keine Trendwende erwartet.

Die Merck KGaA, Darmstadt, wird ihre Geschäftszahlen voraussichtlich am 9. März vorlegen. Nachfolgend die von Dow Jones Newswires zusammengestellten Schätzungen von Analysten zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2016:

=== Erg/ 4. Quartal Umsatz EBITDA (1) Aktie (1) MITTELWERT 3.888 1.051 1,45 Vorjahr 3.464 933 1,13 +/- in % +12 +13 +28

Erg/ Gesamtjahr Umsatz EBITDA (1) Aktie (1) MITTELWERT (2) 15.082 4.467 6,24 Vorjahr 12.845 3.639 4,87 +/- in % +17 +23 +28 - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

