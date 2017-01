AUSBLICK/Bei Spitzengespräch zu Börsenfusion Holding-Sitz im Fokus

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Das für Dienstag angesetzte Spitzentreffen von Vertretern der Deutschen Börse und der London Stock Exchange (LSE) mit der hessischen Landesregierung dürfte kaum Akzente für die Aktie des Börsenbetreibers setzen. Bei dem Treffen geht es eher um ein erstes Kennenlernen, mit tatsächlichen Entscheidungen zur angestrebten Fusion der beiden Unternehmen ist nicht zu rechnen. An dem Treffen nehmen unter anderem die CEOs von Deutschen Börse und LSE, Carsten Kengeter und Xavier Rolet, sowie der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir teil.

Kritischster Punkt der Verhandlungen dürfte die Frage des künftigen Sitzes der Holding nach einer Fusion sein. Seit dem Brexit-Referendum mehren sich die kritischen Stimmen von Politikern und Aufsichtsbehörden. Immerhin könnte London schon bald außerhalb der EU liegen, was die Zugriffsrechte der Aufsichtsbehörden vermutlich einschränken würde. Derzeit ist noch geplant, dass die Holding nach einem Zusammenschluss in London beheimatet sein wird.

Doppelsitz als Kompromiss denkbar Das Land Hessen hat die Aufsicht über die Frankfurter Wertpapierbörse und ist auch für deren Fortentwicklung verantwortlich. Nach Einschätzung von Beobachtern könnte etwa die Frage des Sitzes dahingehend gelöst werden, dass die Holding nicht einen sondern zwei Hauptsitze, in London und Eschborn, haben wird, bzw dass diese in einem neutralen Land wie etwa den Niederlanden angesiedelt wird. Notfalls müssen die Aktionäre beider Börsenbetreiber wegen des zukünftigen Standortes der Holding erneut befragt werden.

Unklar ist die Position der neuen britische Regierung unter Theresa May zu einem Doppelsitz der fusionierten Gruppe. Angeblich soll Mays Vorgänger David Cameron den Sitz der Holding in London zur Bedingung für eine Zustimmung zur Fusion gemacht haben. Nach dem Brexit-Votum könnte das Interesse der britischen Regierung an einem Zusammenschluss aber gestiegen sein, böte sie doch der LSE auch in Zukunft Zugang in die EU. Immerhin fordern einige europäische Politiker, darunter der französische Präsident Francois Hollande, dass das Euro-Clearing, also die Abwicklung von in Euro denominierten Vermögenswerten nach einem Ausscheiden Großbritanniens künftig in Europa angesiedelt werden müsse.

Brüssel entscheidet bis zum 13. März über Zusammenschluss Zunächst richten sich aber die Blicke nach Brüssel. Während sich die Bedenken in Wiesbaden hauptsächlich um die Frage des zukünftigen Konzernsitzes drehen, wird in Brüssel geprüft, ob ein Zusammenschluss zu einer erheblichen Einschränkung des Wettbewerbs führen würde. Im Fokus steht dabei vor allem das kombinierte Clearing-Geschäft. Die LSE hat unlängst den Verkauf der französischen Tochter von LCH Clearnet, LCH SA, an die Euronext bekannt gegeben, um Wettbewerbsbedenken der Brüsseler Behörden entgegenzuwirken. Voraussetzung ist allerdings die Zustimmung aus Brüssel zur Börsenhochzeit. Die EU-Kommission will bis zum 13. März 2017 entscheiden.

January 17, 2017

