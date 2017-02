AUSBLICK/Bei Thyssenkrupp steht Zukunft des Stahlgeschäfts im Fokus

Von Christopher Alessi

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenn der Stahl- und Technologiekonzern thyssenkrupp am Donnerstag vor Handelsstart seine Geschäftszahlen für 2016 vorlegt, rechnen Marktbeobachter mit einer Stagnation beim Gewinn. Vom Wall Street Journal befragte Analysten erwarten ein Ergebnis auf Vorjahresniveau von 0,16 Euro je Aktie. Beim Umsatz gehen sie im Konsens von einem leichten Sprung um 2,4 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro aus.

Worauf Anleger achten sollten: STAHL: Die Stahlgeschäfte des Konzerns in Europa und den Amerikas dürften "von steigenden Rohstoffpreisen hart getroffen" worden sein, die schneller zugelegt haben als die damit verbundenen Stahlpreise, laut Analysten von Jefferies. Investoren und Analysten werden auch auf neue Signale des Managements zu einem möglichen Joint Venture mit der indischen Tata Steel und Pläne für einen Verkauf des Stahlwerks in Brasilien achten.

Analysten der Credit Suisse prognostizieren, 2017 werde das Jahr, in dem Thyssenkrupp aufgespalten und das Stahlgeschäft vom Investitionsgütergeschäft getrennt werde.

AUFZÜGE: Das Geschäft mit Aufzugtechnologie, die lukrativste Investitionsgütersparte im Konzern, dürfte im Zuge der "normalen Saisonalität" ein schwächeres Quartal verzeichnen. Das Geschäft werde aber im Jahresvergleich weiterhin "eine attraktive Margenausweitung erreichen", so die Analysten von Jefferies. Während das Geschäft eine "stabile" Performance liefert, erwarten Beobachter eine Verlangsamung des Umsatzwachstums im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wie Analysten der Citigroup vor kurzem in einer Studie schrieben.

INDUSTRIAL SOLUTIONS: Der Geschäftsbereich, der eine große Bandbreite von Produkten von Chemiewerken bis hin zu U-Booten umfasst, dürfte dem Konzern weiter "Gegenwind" erbringen, auch wenn ihm laut Jefferies ein kürzlich erteilter Zement-Auftrag helfen könnte. Die Credit-Suisse-Analysten klangen da etwas zuversichtlicher: "Wir sehen, dass die Endmärkte den Boden erreichen und unterstützen den Ausblick des Konzerns, dass die Sparte sich beim Cashflow in Richtung Break-Even bewegt", schrieben sie kürzlich.

