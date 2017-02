AUSBLICK/Daimler hat nach Rekordjahr weitere Zuwächse im Visier

Von Markus Klausen

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Daimler richten sich am Donnerstag die Blicke vor allem auf das laufende Jahr. Nachdem sich die Stuttgarter die Krone als absatzstärkster Premiumhersteller deutlich früher erkämpften und auch Gewinn und Dividende zugelegt haben sollten, bleiben für 2017 einige Fragezeichen. Zwar dürfte es weiter nach oben gehen, aber offen ist, wie ambitioniert die Ziele angesichts der vielen Unwägbarkeiten in der Welt sein werden.

Die folgenden Aspekte stehen im Mittelpunkt:

GEWINN & DIVIDENDE: Angetrieben von einem starken Automobilgeschäft - mit einer Rendite im zweistelligen Bereich - wird Daimler im Schlussquartal beim Ergebnis rasant zugelegt haben. Aus diesem Grund sollte das Unternehmen auch im Gesamtjahr den Gewinn zumindest leicht gesteigert haben, was die Grundlage für eine erneut höhere Dividende (3,30 nach 3,25 Euro) sein sollte. AUSBLICK: Auch wenn Daimler die Verkäufe im neuen Jahr steigern sollte, beim Umsatz und Gewinn dürfte das kein Selbstläufer sein. Im Konsens rechnen Analysten zwar erneut mit Zuwächsen, es gibt aber auch warnende Töne. So betonen die Experten von Warburg höhere Forschungs- sowie Rohsoffkosten und sehen deswegen 'nur' ein stabiles EBIT 2017. Während Independent Research im neuen Jahr von nicht mehr ganz so dynamischen Verkäufen ausgeht, warnt Goldman Sachs vor schlechten Geschäften im Lkw-Geschäft in der Nafta-Region. TRUMP: Während ausländische Autohersteller, speziell aus den USA, teils relativ zügig auf die Drohungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump vor Importsteuern für aus Mexiko gelieferte Autos reagierten, gaben sich deutsche Hersteller bisher zurückhaltend. Daimler ist zwar seit Jahren am Standort Alabama tätig und produziert dort SUV sowie auch die C-Klasse für den nordamerikanischen Markt. Die Stuttgarter haben aber auch Pläne in Mexiko: Derzeit wird zusammen mit dem Partner Renault/Nissan ein Werk zum Bau von Kompaktwagen gebaut. Wenn Trump Ernst macht, und dafür spricht derzeit einiges, werden auch die deutschen Hersteller reagieren (müssen). CHINA: Daimler erreichte schon im vergangenen Jahr das Ziel, den Titel als absatzstärkster Premiumhersteller der Welt zurückzuerobern. Eigentlich hatte CEO Dieter Zetsche dieses Ziel bis zum Jahr 2020 im Visier. Dass es nun schon deutlich eher geklappt hat, ist zu einem großen Teil auf den Erfolg in China zurückzuführen. Die Marke konnte dort in den vergangenen Jahren überproportional wachsen. Allein 2016 wurden die Verkäufe um knapp 28 Prozent gesteigert gegenüber einem Plus von gut 11 Prozent im Konzern. Doch die Dynamik dürfte nachlassen, nicht zuletzt wegen der nicht mehr ganz so üppigen Subventionierung durch den Staat. Investoren sollten daher genau hinhören, wenn Daimler die Ziele für China skizziert. Nachfolgend die von Dow Jones Newswires zusammengestellten Schätzungen von Analysten zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2016, sowie Gesamtjahr 2017: === EBIT Erg nSt Erg/ 4. Quartal Umsatz EBIT bereinigt u.Dritten Aktie MITTELWERT 40.612 3.714 3.707 2.259 2,20 Vorjahr 40.428 2.901 3.478 1.807 1,69 +/- in % +0,5 +28 +6,6 +25 +30

MEDIAN 40.200 3.679 3.680 2.243 2,16 Maximum 42.076 3.877 3.898 2.367 2,60 Minimum 39.480 3.563 3.563 2.159 2,02 Anzahl 9 8 8 5 8

Mercedes-Benz Cars Truck Group 4. Quartal Umsatz EBIT Umsatz EBIT MITTELWERT 24.357 2.703 7.960 400 Vorjahr 22.457 1.675 10.073 631 +/- in % +8,5 +61 -21 -37

MEDIAN 24.559 2.687 7.979 381 Maximum 25.351 2.782 8.108 525 Minimum 23.028 2.651 7.678 311 Anzahl 7 5 7 5

EBIT Erg nSt Erg/ Gesamtjahr 2016 Umsatz EBIT bereinigt u.Dritten Aktie MITTELWERT(1) 152.872 13.157 14.370 8.636 8,16 Vorjahr 149.467 13.186 13.829 8.424 7,87 +/- in % +2,3 -0,2 +3,9 +2,5 +3,7

MEDIAN(1) 152.460 13.122 14.343 8.620 8,12

EBIT Erg nSt Erg/ Gesamtjahr 2017 Umsatz EBIT bereinigt u.Dritten Aktie MITTELWERT 157.018 13.944 14.606 8.770 8,46

MEDIAN 157.486 14.152 14.433 8.656 8,30 Maximum 159.443 15.221 15.221 9.539 9,44 Minimum 151.870 12.845 14.335 8.242 7,70 Anzahl 8 8 4 5 7 alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie unverwässert in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Eigene Berechnung von Dow Jones Newswires auf Basis des Konsenses für das vierte Quartal und der bereits berichteten Neunmonatszahlen.

