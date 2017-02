AUSBLICK/Deutsche Bank macht nach Vergleich in den USA Verlust

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank startet mit Aufwind ins neue Jahr. Sie hat sich zuletzt gleich zwei wichtige Rechtsstreitigkeiten vom Hals geschafft - und viel Geld dafür bezahlt. Obwohl die Erträge im vierten Quartal zugelegt haben dürften, wird die Deutsche Bank am Donnerstag sowohl für das Schlussvierteljahr als auch für das Gesamtjahr 2016 unter dem Strich einen herben Verlust ausweisen. Auch jenseits der Rechtshändel und nackten Zahlen erhoffen sich Anleger Antworten von CEO John Cryan & Co auf Fragen zu den zahlreichen verbleibenden Baustellen des Frankfurter Instituts.

WORAUF ANLEGER ACHTEN SOLLTEN: ERGEBNIS: Die Bank hatte bei Bekanntgabe der vorläufigen Einigung mit dem US-Justizministerium im Hypothekenstreit bereits angekündigt, dass die Zivilbuße aus dem gut 7 Milliarden Dollar schweren Vergleich das Vorsteuerergebnis des vierten Quartals mit etwa 1,17 Milliarden Dollar belasten wird. Unter dem Strich erwarten die von Dow Jones Newswires befragten Analysten für das Schlussquartal einen neuerlichen Milliardenverlust. Im Gesamtjahr dürfte der Fehlbetrag nicht ganz so groß ausfallen. ERTRÄGE: Ordentliche Erträge dürfte die Deutsche Bank im Anleihehandel eingefahren haben. Dass die großen Geldhäuser von dem volatilen Marktumfeld im vierten Quartal profitiert haben, zeigte sich bereits in den Mitte Januar veröffentlichten Quartalsberichten der großen US-Banken. RECHTSSTREITIGKEITEN: Die Vergleiche im US-Hypothekenstreit und in der russischen Geldwäsche-Affäre sind wichtige Befreiungsschläge für die Bank. Die Zahlung von 630 Millionen Dollar im Fall Russland sei in den Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten größtenteils berücksichtigt, teilte die Bank mit. Allerdings sind noch tausende Rechtsverfahren anhängig. Investoren werden sich nun genau anschauen, mit welchen Kosten die Bank für diese Verfahren rechnet. AUSSAGEN ZUR STRATEGIE: Anleger hoffen auf Aussagen, wie es auf den diversen Baustellen der Deutschen Bank demnächst weitergehen wird. So gibt es etwa Spekulationen über eine Rückintegration der zum Verkauf stehenden Postbank und einen Teil-Börsengang des Vermögensverwaltungsgeschäfts. Nachfolgend die von Dow Jones Newswires zusammengestellten Schätzungen von Analysten zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2016: === Risiko- vor- Erg Erg nSt 4. Quartal Erträge sorge vSt u.Dritten

MITTELWERT 7.092 330 -1.405 -1.150 Vorjahr 6.642 380 -2.704 -2.120 +/- in % +6,8 -13 -- --

MEDIAN 7.100 338 -1.600 -1.192 Maximum 7.409 400 -945 -705 Minimum 6.860 245 -1.750 -1.512 Anzahl 5 4 5 4

Risiko- vor- Erg Erg nSt Gesamtjahr 2016 Erträge sorge vSt u.Dritten

MITTELWERT(1) 30.038 1.221 201 -662 Vorjahr 33.525 956 -6.097 -6.794 +/- in % -10 +28 -- --

MEDIAN(1) 30.046 1.229 6,0 -704 === - alle Angaben in Millionen Euro

- Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Eigene Berechnung von Dow Jones Newswires auf Basis des Konsenses für das vierte Quartal und der bereits berichteten Neunmonatszahlen.

Kontakt zum Autor: matthias.goldschmidt@wsj.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2017 23:45 ET (04:45 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 11 45 PM EST 02-01-17