AUSBLICK/Deutsche HVPI-Inflation sinkt auf 1,8 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte im März wegen sinkender Energiepreise und der vergleichsweise späten Lage des Osterfestes deutlich gesunken sein. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Lebenshaltungskosten der Verbraucher mit einer Jahresrate von 1,8 (Vormonat: 2,2) Prozent gestiegen sind. Gegenüber dem Vormonat sollen die Preise um 0,4 (0,7) Prozent zugelegt haben. Das Statistische Bundesamt (Destatis) wird die Daten am Donnerstag um 14.00 Uhr veröffentlichen.

Der voraussichtliche Rückgang des Preisdrucks im März hat zwei Ursachen: Zum einen dürfte sich der Basiseffekt der Energiepreise deutlich verringert haben. Anfang 2016 waren die Energiepreise noch einmal deutlich gesunken, Anfang 2017 dagegen legten sie zu. Die Folge war ein deutlicher Anstieg der Jahresteuerung.

Positiver Basiseffekt bei Energiepreisen verringert sich In den nächsten Monaten wird dieser positive Basiseffekt (unveränderte Ölpreise vorausgesetzt) jedoch immer schwächer werden und sich schließlich umkehren, also die Jahresteuerung vermindern. "Ab Mai dürfte der Energiepreisanstieg aus dem Vorjahr die Teuerungsrate im Bereich der Energie abbremsen, womit der preistreibende Einfluss auf die Gesamtrate schwindet", kalkulieren die BaylernLB-Volkswirte Stefan Kipar und Johannes Mayr.

Im März wurde der Energiepreisbasiseffekt zudem dadurch geschwächt, dass die Öl- und Kraftstoffpreise deutlich sanken. Postbank-Volkswirt Heinrich Bayer geht zudem davon aus, dass sich ein weiterer inflationstreibender Faktor der vergangenen Monate, der witterungsbedingte Anstieg der Lebensmittelpreise, zumindest nicht mehr verstärkt hat.

Späte Lage des Osterfestes drückt Inflation vorübergehend Zum anderen fällt das Osterfest in diesem Jahr auf April, während es im vergangenen Jahr im März gelegen hatte. Das bedeutet: Einem Anstieg der Preise von Pauschalreisen, Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen im März 2016 steht kein entsprechender Anstieg im März 2017 gegenüber. Folglich sinken die Preise im Jahresvergleich kräftig.

Vor Destatis veröffentlichen sechs statistische Landesämter ihre März-Daten. Den Anfang macht Sachsen (9.00 Uhr), gefolgt von Bayern, Brandenburg und Hessen (10.00 Uhr), sowie Nordrhein-Westfalen (10.30 Uhr). Die Veröffentlichungszeit Baden-Württembergs steht noch nicht fest.

