AUSBLICK/Deutsche HVPI-Inflationsrate steigt auf 1,3 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte im Dezember deutlich zugenommen haben. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte rechnen damit, dass die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Lebenshaltungskosten der Verbraucher um 1,3 (November: 0,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen haben. Gemessen am nationalen Verbraucherpreisindex wird sogar ein Teuerungsanstieg auf 1,5 (0,8) Prozent erwartet. Das Statistische Bundesamt (Destatis) wird die Daten am Dienstag um 14.00 Uhr veröffentlichen.

Nach Aussage von BHF-Bank-Volkswirt Michael Meister resultiert dieser "ziemlich spektakuläre" Sprung zum einen aus einem deutlichen Anstieg der Energiepreise im Dezember, der die Preisdelle bei Kraftstoffen und Heizöl im November mehr als ausgeglichen habe. "Zweitens zeigt sich hier ein Basiseffekt, denn aufgrund des deutlichen Energiepreisrückgangs im Dezember 2015 ist die Basis für den Vorjahresvergleich wesentlich niedriger."

Die höhere Teuerung ist aber Meister zufolge keine reine Energie-Geschichte, denn der zugrundeliegende Preistrend, wie er näherungsweise im Verbraucherpreisanstieg ohne Energie zum Ausdruck komme, sei deutlich höher als die Inflationsraten bis November suggeriert hätten. Meister erwartet einen monatlichen Anstieg des nationalen Verbraucherpreisindex um 0,6 (November: 0,0) Prozent, wovon nahezu die Hälfte auf den Energiepreisschub entfallen sein dürfte. "Darüber hinaus spielen saisonale Preissteigerungen bei Pauschalreisen, Ferienwohnungen und Nahrungsmitteln eine wesentliche Rolle."

Postbank-Ökonom Heinrich Bayer ist ebenfalls der Meinung, dass hinter dem Inflationsanstieg mehr als höhere Energiepreise stecken. "Die deutschen Import- und Erzeugerpreise sind jeweils ohne Mineralöl und Mineralölprodukte am aktuellen Rand beschleunigt gestiegen, wobei dies immer noch auf sehr moderatem Niveau erfolgte. Sollte sich diese Entwicklung aber erst einmal in der Kerninflation niederschlagen, könnte diese auch schneller zulegen, als derzeit noch erwartet wird", kalkulierte er.

Die deutschen Verbraucherpreise geben einen Vorgeschmack auf die entsprechenden Daten für den Euroraum, die Eurostat am Mittwoch um 11.00 Uhr veröffentlichen wird.

