AUSBLICK/Deutsche Post dürfte Mittelfristziel näher kommen

Von Florian Faust

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post dürfte am Mittwoch bei Vorlage ihrer Gesamtjahreszahlen mit überwiegend positiven Schlagzeilen aufwarten. Analysten gehen fest davon aus, dass der gelbe Logistikriese die selbst gesteckten EBIT-Ziele auf Konzernebene erfüllen wird. Allerdings dürften die Bonner laut Marktschätzung eher am unteren Rand der in Aussicht gestellten Spanne von 3,4 und 3,7 Milliarden Euro landen. Doch unter dem Strich rechnen Analysten mit einer Ergebnisexplosion um über 70 Prozent, so dass auch für die Aktionäre mehr übrig bleiben sollte.

Bei der Dividende sehen Analysten ein Steigerungspotenzial von mehr als 20 Prozent auf Jahressicht. Sollten sich die Schätzungen der Experten bewahrheiten, erhielten Aktionäre eine Dividendenrendite von mehr als 3 Prozent, womit die Bonner etwas über dem DAX-Schnitt rangierten. Ausschüttungen in Form von Aktienrückkäufen halten Analysten wegen eines voraussichtlich gesunkenen Cashflows eher für unwahrscheinlich.

WORAUF ANLEGER ACHTEN SOLLTEN: MITTELFRISTZIEL: Die mittelfristigen Planung für 2020 sieht eine Steigerung des operativen Konzernergebnisses auf dann rund 5 Milliarden Euro vor. Diesem Ziel dürfte das Unternehmen ein gutes Stück näher gerückt sein. Doch dürfte die verbleibende Differenz Auskunft über die Erreichbarkeit des Ziels liefern.

ONLINE-BOOM: Die umsatzstärkste Sparte PeP, in der die Post unter anderem das Paketgeschäft bündelt, sollte weiter vom Boom des Online- und Versandhandels profitiert haben. Einige Analysten trauen der Post zumindest in Deutschland Rekorderlöse zu. In Deutschland hatte der Branchenverband bevh jüngst gerade erst neue Rekordumsätze gemeldet. Hierbei sollten Anleger im Auge behalten, in welchem Maße die Post über ihre Paketsparte daran partizipiert hat oder ob sich verstärkter Preisdruck durch steigenden Wettbewerb bemerkbar macht. In der Division PeP - also Post-eCommerce-Parcel - konnte die Post bislang die strukturellen Rückgänge des klassischen Briefgeschäfts vor allem durch das wachsende Paketgeschäft kompensieren.

LOGISTIK- und FRACHTSPARTE: In die Division Supply Chain hatte die Post 2015 stark in Restrukturierungsaktivitäten zur Optimierung investiert. Hier sollten sich ergebnisseitig klare Erfolge zeigen. Langfristig steht und fällt der Erfolg im Logistik-, aber auch im Frachtsegment mit der Aufrechterhaltung des Freihandels. Aufkommender Protektionismus dürfte Ertragskraft und Umsatzentwicklung gefährden.

Nachfolgend die von Dow Jones Newswires zusammengestellten Schätzungen von Analysten zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2016:

=== Erg nSt Erg/ 4. Quartal Umsatz EBIT u.Dritten Aktie MITTELWERT 15.375 1.140 884 0,72 Vorjahr 15.339 957 670 0,55 +/- in % +0,2 +19 +32 +30 MEDIAN 15.362 1.143 882 0,73

PeP Umsatz Express 4. Quartal (1) EBIT Umsatz EBIT MITTELWERT 4.655 504 3.754 429 Vorjahr 4.513 487 3.638 319 +/- in % +3,1 +3,6 +3,2 +34 MEDIAN 4.689 507 3.746 426

Forwarding/Freight Supply Chain 4. Quartal Umsatz EBIT Umsatz EBIT MITTELWERT 3.607 113 3.645 204 Vorjahr 3.736 99 3.799 176 +/- in % -3,4 +14 -4,1 +16 MEDIAN 3.581 111 3.620 202

Erg nSt Erg/ Gesamtjahr 2016 Umsatz EBIT u.Dritten Aktie MITTELWERT(2) 57.299 3.520 2.682 2,21 Vorjahr 59.230 2.411 1.540 1,27 +/- in % -3,3 +46 +74 +74 MEDIAN(2) 57.286 3.523 2.680 2,22 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie - Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Post-eCommerce-Parcel

(2) Eigene Berechnung von Dow Jones Newswires auf Basis des Konsenses für das vierte Quartal und der bereits berichteten Neunmonatszahlen.

Kontakt zum Autor: florian.faust@wsj.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2017 09:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 09 00 AM EST 03-06-17