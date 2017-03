AUSBLICK/Deutscher Auftragseingang sinkt im Januar deutlich

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Auftragseingang der deutschen Industrie dürfte im Januar deutlich gefallen sein. Nicht dass es der Industrie plötzlich schlecht ginge - die monatliche Datenreihe des Auftragseingangs ist einfach sehr schwankungsanfällig, wie die Ergebnisse der Monate Oktober (plus 5,0 Prozent), November (minus 3,6 Prozent) und Dezember (plus 5,2 Prozent) zeigten. Für den ersten Monat des neuen Jahres erwarten die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte ein Minus von 2,5 Prozent. Das Statistische Bundesamts (Destatis) wird die Daten am Dienstag um 8.00 Uhr veröffentlichen.

Die deutschen Auftragseingänge sind im vierten Quartal 2016 stark gestiegen, was maßgeblich zur guten Stimmung in der Wirtschaft beigetragen haben dürfte. Um satte 4 Prozent kletterten die Bestellungen gegenüber dem dritten Quartal, nachdem sie in den Quartalen davor kaum vom Fleck gekommen oder sogar gesunken waren. Der Anstieg im Dezember war so stark, dass der Januar bei einem Rückgang im prognostizierten Umfang von 2,5 Prozent nur knapp unter dem Durchschnitt des vierten Quartals liegen würde.

Hinter dem für Januar erwarteten "Rückprall" stehen nach Einschätzung der BayernLB vor allem unterdurchschnittliche Großaufträge, insbesondere für Flugzeuge. Angesichts der hohen Auftragsbestände in diesen Sektoren sollte die Produktion davon aber nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sein, meint die BayernLB. Produktionsdaten für Januar werden am Mittwoch (8.00 Uhr) veröffentlicht.

Gute Vorgaben kamen vom deutschen Maschinen- und Anlagenbau, dessen Auftragseingang nach Angaben des Branchenverbands VDMA im Januar um 9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lag. Besonders deutlich war mit 15 Prozent der Bestellzuwachs aus dem Euroraum.

PROGNOSE/DE-Auftragseingang Januar === Index +/- Prozent sb gg Vm gg Vj gg Vj sb nsb sb JANUAR* PROGNOSE -2,5

Dezember 118,4 +5,2 +10,3 +7,6 November 112,6 -3,6 +2,9 +2,1 Oktober 116,8 +5,0 0,0 +6,4

AUFTRÄGE AUS DEM INLAND AUFTRÄGE AUS DEM AUSLAND gg Vm gg Vm sb sb +/- Prozent Dezember +6,7 +3,9 November -2,8 -4,2 Oktober +5,7 +4,6 === - * Veröffentlichung: 7. März 2017, 08:00 Uhr MEZ

- Basis 2010 = 100

- Daten auf Volumenbasis

- sb = saisonbereinigt, nsb = nicht saisonbereinigt (Originalwert)

- Quelle Daten: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie/Destatis/Deutsche Bundesbank

