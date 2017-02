AUSBLICK/Deutsches BIP trotzt im 4Q schwachen Dezember-Daten

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum in Deutschland dürfte sich im vierten Quartal 2016 deutlich beschleunigt haben. Ungeachtet zuletzt enttäuschender Konjunkturdaten aus der Industrie erwarten die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent gestiegen ist. Im dritten Quartal hatte es lediglich um 0,2 Prozent zugelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum dürfte das BIP kalenderbereinigt um 1,8 (Vorquartal: 1,7) Prozent zugelegt haben. Das Statistische Bundesamt (Destatis) wird die Daten am Dienstag um 8.00 Uhr veröffentlichen.

Dass Ökonomen ein Quartalswachstum von 0,5 Prozent erwarten, ist keine Überraschung. Destatis hatte diese Zahl bei der Veröffentlichung der Zahlen für 2016 als Schätzung in den Raum gestellt. Meist liegen die Statistiker mit ihrer Schätzung richtig, und die Ökonomenzunft geht offenbar davon aus, dass es auch dieses Mal so gewesen ist. Das impliziert allerdings auch die Erwartung, dass die Destatis-Experten die im Dezember waltenden Kalendereffekte realistischer beurteilt haben als sie selbst.

Frühindikatoren sprechen für gute Konjunktur ungeachtet schwacher Dezember-Daten Die Produktion im produzierenden Gewerbe ist im Dezember nämlich um 5,0 Prozent gesunken, während die Bankvolkswirte einen Zuwachs von 0,4 Prozent erwarten hatten. Diese Zuversicht war im Prinzip gut begründet, denn Frühindikatoren wie Ifo-Geschäftsklima und Einkaufsmanagerindizes deuteten für Dezember keine schwächere Dynamik an.

Wie es aussieht, hat den Analysten mal wieder das Saisonbereinigungsverfahren einen Streich gespielt. Das Verfahren berücksichtigte nämlich nicht, dass der Dezember 2016 rund zwei Arbeitstage mehr als im langjährigen Durchschnitt hatte. Es unterstellte damit von vornherein einen höheren Produktionswert als "normal" und war "enttäuscht", weil die Arbeitnehmerschaft zwischen den Jahren mehr oder weniger geschlossen Urlaub nahm und so weniger als erwartet produzierte.

Mit großer Wahrscheinlichkeit war die Lage in der Industrie (und im Außenhandel, wo ein ähnlicher Effekt zu beobachten war) also deutlich besser, als die saisonbereinigten Zahlen es suggerierten. Das Problem ist nur, dass die minus 5,0 Prozent bei der Produktion und die minus 3,3 Prozent bei den Exporten trotzdem in die BIP-Berechnung eingehen.

Schwache Dezember-Daten sind Abwärtsrisiko für BIP-Prognose Eine Reihe von Ökonomen hatte vor dem Hintergrund dieser enttäuschenden Daten Anfang der Woche prognostiziert, dass Destatis seine 0,5 Prozent für das vierte Quartal nicht werde halten können. Tatsächlich sind immer noch einige von ihnen dieser Ansicht. Aber im größeren Durchschnitt hat sich offenbar doch der Glauben an die Weisheit der Bundesstatistiker durchgesetzt.

