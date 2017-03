AUSBLICK/EZB hält still und präsentiert neue Inflationsprognosen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird bei seinen Beratungen am Donnerstag nichts an dem im Dezember beschlossenen und im Februar bestätigten geldpolitischen Kurs ändern. Das bedeutet: Die Wertpapierankäufe - ab April monatlich nur noch für 60 Milliarden Euro - werden bis Jahresende fortgeführt. Und: Die Forward Guidance - im Zweifelsfall könnten die Zinsen weiter gesenkt und die Ankäufe wieder hochgefahren werden - ist intakt.

Alle 40 von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass die EZB ihre Leitzinsen in dieser Woche unverändert lassen wird. Die geldpolitischen Entscheidungen wird die EZB am Donnerstag um 13.45 Uhr mitteilen. Gegen 14.30 Uhr beginnt die Pressekonferenz mit EZB-Präsident Mario Draghi.

Selbst die größten Optimisten erwarten nicht, dass die EZB an dieser Linie vor dem Sommer etwas ändern wird. Wichtigster Diskussionspunkt in der Pressekonferenz mit Draghi könnte erneut die Inflationsentwicklung sein und - damit zusammenhängend - die EZB-Stabsprojektionen. Die Eurozone -Verbraucherpreise stiegen im Februar mit einer Jahresrate von 2,0 (Januar: 1,8) Prozent - genau wie erwartet.

Inflationsprognose für 2017 dürfte angehoben werden Allerdings ist die Teuerung inzwischen doch etwas stärker, als die EZB in ihren im Dezember veröffentlichten und im November fertiggestellten Stabsprojektionen vorausgesehen hatte. Nicht ohne Grund erwartet Bundesbank-Präsident Jens Weidmann , dass die neue Inflationsprognose für 2017 höher liegen wird. "Für Deutschland ist eine Aufwärtsrevision von rund einem halben Prozentpunkt zu erwarten und das gleiche könnte für den gesamten Euroraum zutreffen", sagte er in der vergangenen Woche.

Jedoch rechnen Volkswirte damit, dass die Inflation schon ab März oder April wieder zurückgehen und später im Jahr nur noch bei 1,5 Prozent liegen wird. Es könnte also sein, dass die EZB lediglich ihre Prognose für das laufende Jahr anhebt, und zwar spürbar, aber die Prognosen für 2018 und 2019 mehr oder weniger unverändert lässt.

Wie schon nach der Februar-Sitzung des EZB-Rats wird Präsident Draghi sich in seiner Pressekonferenz bemühen, jeglichen Eindruck zu vermeiden, dass die EZB über eine schrittweise Verringerung ihrer Anleiheankäufe nachdenkt beziehungsweise diesen Prozess bereits begonnen hat.

EZB ändert Kommunikation erst im Sommer Die von Dow Jones Newswires regelmäßig befragten Volkswirte erwarten zwar überwiegend, dass die EZB ihre Anleihekäufe 2018 erst verringert und dann einstellt, doch wird sie das nach allgemeiner Überzeugung frühestens im Sommer signalisieren. Einzelne Ratsmitglieder, wie Jens Weidmann, finden die Geldpolitik zwar viel zu locker, doch sind diese "geldpolitischen Falken" in der Minderheit.

Einzelne Beobachter wollen nicht ausschließen, dass die Zentralbank bei anhaltend positiven Überraschungen von Seiten der Inflation ihren Bankeinlagensatz (minus 0,40 Prozent) anhebt. Auch dazu müsste sie vorher ihre Kommunikation (Forward Guidance) ändern.

EZB könnte weniger Staatsanleihen und Covered Bonds kaufen Von Interesse wird auch sein, wie genau die EZB die Verringerung der Ankäufe um 20 Milliarden Euro ab April auf die einzelnen Anleihearten zu verteilen gedenkt. Draghi hatte zu diesem Thema für März Beratungen angekündigt. Die BayernLB erwartet, dass vor allem Staatsanleihen und Covered Bonds betroffen sein werden.

"Wir erwarten prinzipiell ein Vorgehen nach dem 'First in, first out'-Prinzip, demnach dürfte die Reduktion ab April vor allem das Kaufprogramm für öffentliche Anleihen (PSPP) betreffen", heißt es in einem Kommentar der Bank. Auch eine Verringerung der Covered-Bonds Käufe hält sie für wahrscheinlich (CBPP3), insbesondere da das Kaufvolumen in diesem Bereich bereits spürbar gesunken sei. Das Kaufvolumen von Corporate Bonds (CSPP) und ABS-Papieren sollte hingegen unverändert bleiben.

March 08, 2017

