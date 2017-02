AUSBLICK/Fresenius präsentiert nach Großakquisition neue Prognose

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Gesundheitskonzern Fresenius war 2016 aller Voraussicht nach das 13. Rekordjahr in Folge. Was Investoren jedoch weit mehr interessieren dürfte als die Zahlen für das abgelaufene Jahr bzw das Schlussquartal, ist die neue Gewinnprognose, die der DAX-Konzern am Mittwoch vorlegen wird. Zudem wird Fresenius voraussichtlich die 24. Dividendenerhöhung in Folge vorschlagen.

Fresenius hatte im vergangenen Jahr mit der 5,76 Milliarden Euro teuren Übernahme von Quironsalud, Spaniens größtem privaten Krankenhausbetreiber, den bislang größten Zukauf der Unternehmensgeschichte getätigt. Angesichts des erwarteten deutlichen Umsatz- und Ergebnisbeitrags von Quironsalud - die Übernahme wurde zum 31. Januar abgeschlossen - ist der bisherige Mittelfristausblick obsolet geworden.

Bislang hatte das Management für 2019 einen Konzernumsatz zwischen 36 und 40 Milliarden nach 27,6 Milliarden Euro im Jahr 2015 in Aussicht gestellt. Das Konzernergebnis sollte auf 2,0 bis 2,25 Milliarden Euro steigen. Etwaige große Zukäufe waren in dieser Prognose allerdings noch nicht mit eingerechnet.

Für das Jahr 2016 hatte Fresenius im Oktober das untere Ende des Ergebnisausblicks erhöht. Demnach erwarteten die Bad Homburger ein Wachstum des währungsbereinigten Konzernergebnisses um 12 bis 14 Prozent. Das obere Ende blieb wegen der gegenläufigen Effekte im Zusammenhang mit den Finanzierungskosten für Quironsalud unverändert. Der Konzernumsatz sollte währungsbereinigt um 6 bis 8 Prozent steigen.

Die größte Tochter Fresenius Medical Care (FMC), die ebenso wie die Muttergesellschaft im Dax notiert ist, hatte sich für das vergangene Jahr ein Umsatzwachstum um 7 bis 10 Prozent zum Ziel gesetzt. Das auf die Anteilseigner von FMC entfallende Konzernergebnis sollte um 15 bis 20 Prozent zulegen. Am Mittwoch wird FMC zudem zum letzen Mal in US-Dollar ausweisen. Ab diesem Jahr stellt FMC seine Finanzberichterstattung von US-GAAP auf IFRS um, und wird von daher künftig in Euro berichten.

Nachfolgend die von Dow Jones Newswires zusammengestellten Schätzungen von Analysten zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2016 von Fresenius und FMC:

=== FRESENIUS Erg nSt EBIT v. u.Dritten Erg/Aktie 4. Quartal Umsatz Sondereinf. bereinigt verwäs. MITTELWERT 7.804 1.209 440 0,81 Vorjahr 7.257 1.109 414 0,75 +/- in % +7,5 +9,0 +6,2 +7,6

MEDIAN 7.761 1.200 -- -- Maximum 7.904 1.242 449 0,82 Minimum 7.732 1.194 429 0,79 Anzahl (1) 5 4 3 3

Erg nSt EBIT v. u.Dritten Erg/Aktie Gesamtjahr 2016 Umsatz Sondereinf. bereinigt verwäs. MITTELWERT(2) 29.149 4.301 1.594 2,92 Vorjahr 27.626 3.958 1.423 2,61 +/- in % +5,5 +8,7 +12 +12

MEDIAN(2) 29.106 4.292 1.595 2,92

FMC Erg nSt Erg/ 4. Quartal Umsatz EBIT u.Dritten Aktie MITTELWERT 4.664 764 373 1,23 Vorjahr 4.348 662 317 1,04 +/- in % +7,3 +15 +18 +18

MEDIAN 4.663 767 375 1,24 Maximum 4.743 781 378 1,24 Minimum 4.586 743 364 1,19 Anzahl 4 4 4 4

Erg nSt Erg/ Gesamtjahr 2016 Umsatz EBIT u.Dritten Aktie MITTELWERT(1) 17.888 2.615 1.228 4,03 Vorjahr 16.738 2.327 1.029 3,38 +/- in % +6,9 +12 +19 +19

MEDIAN(1) 17.887 2.618 1.230 4,04

=== - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Stammaktie in Euro

- Bilanzierung nach US-GAAP

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Enthält weitere Schätzungen von Analysten, die nicht zitiert werden möchten.

(2) Eigene Berechnung von Dow Jones Newswires auf Basis des Konsenses für das vierte Quartal und der bereits berichteten Neunmonatszahlen.

