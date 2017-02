AUSBLICK/Henkel profitiert von Übernahme von Sun Products

Von Natali Schwab

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein starkes Wachstum hat der Konsumgüterkonzern Henkel im Schlussquartal erreicht. Dabei profitierte er von der Übernahme des US-Waschmittelherstellers Sun Products, der erstmals ein volles Quartal konsolidiert wurde. Den dadurch entfachten Rückenwind beim Wachstum dürften negative Wechselkurseffekte jedoch in Teilen wieder zunichte gemacht haben.

Organisch sehen Analysten das Umsatzplus wie in den Vorquartalen bei 3,2 Prozent. Auf die Marge des Wasch- und Reinigungsmittelgeschäfts wird die Sun-Konsolidierung einen verwässernder Effekt haben, da das Unternehmen renditetechnisch unter dem Henkel-Niveau liegt. Das Unternehmen wird seine Zahlen am Donnerstag vorlegen.

Insgesamt rechnen Analysten jedoch für den Konzern mit einer leicht besseren bereinigten EBIT-Marge. Für das Gesamtjahr hat Henkel ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent, eine bereinigte Umsatzrendite von über 16,5 Prozent sowie einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Vorzugsaktie von 8 bis 11 Prozent angekündigt.

Im Mittelpunkt stehen Aussagen für die weitere Entwicklung 2017 inklusive Sun Products. Analysten der UBS erwarten ein organisches Wachstum von 2 bis 4 Prozent über alle Sparten hinweg, sowie eine vorsichtige Margenprognose. Der Ausblick des bereinigten Ergebnisses je Aktie könnte hingegen über der Mittelfristprognose eines Wachstums von 7 bis 9 Prozent liegen.

Nachfolgend die von Dow Jones Newswires zusammengestellten Schätzungen von Analysten zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2016:

=== organ. Erg/ organ. Wachstum EBIT Aktie 4. Quartal Umsatz Wachstum Gj berein. berein. MITTELWERT 4.778 3,2 3,1 746 1,26 Vorjahr 4.374 2,9 3,0 670 1,11 +/- in % +9,2 -- -- +11 +14

MEDIAN 4.852 3,1 3,1 747 1,26

EBIT Erg/Aktie Gesamtjahr 2016 Umsatz bereinigt bereinigt MITTELWERT(1) 18.636 3.153 5,35 Vorjahr 18.089 2.923 4,88 +/- in % +3,0 +7,9 +10

MEDIAN(1) 18.710 3.154 5,35 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Vorzugsaktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent

- Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Eigene Berechnung von Dow Jones Newswires auf Basis des Konsenses für das vierte Quartal und der bereits berichteten Neunmonatszahlen.

