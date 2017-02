AUSBLICK/Ifo-Geschäftsklima dürfte Risiken widerspiegeln

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das vom Münchner Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima in der gewerblichen Wirtschaft Deutschlands dürfte im Februar nahezu stabil geblieben sein. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten einen leichten Rückgang des Geschäftsklimaindex auf 109,5 (Vormonat: 109,8) Punkte, nachdem er im Januar unerwartet kräftig gesunken war. Das Ifo-Institut wird die Daten am Mittwoch um 10.00 Uhr veröffentlichen.

Dass die deutschen Einkaufsmanagerindizes im Februar kräftig gestiegen sind, wie am Dienstag bekannt wurde, stellt ein gewisses Aufwärtsrisiko dar.

Die Lage der deutschen Wirtschaft ist derzeit gut. Zwar stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal 2016 mit 0,4 Prozent etwas weniger als erwartet, doch deuten Stimmungsindizes und Auftragseingänge der Industrie darauf hin, dass kurzfristig keine konjunkturelle Abschwächung zu erwarten ist.

Mittelfristig dagegen drohen diverse Risiken, die sich in den vergangenen Wochen in Erinnerung gebracht haben oder vielmehr stets präsent gewesen sind: Der bevorstehende EU-Austritt Großbritanniens mit seinen nach wie vor schwer quantifizierbaren wirtschaftlichen Auswirkungen, eine künftig protektionistische US-Handelspolitik und die fast schon vergessene Gefahr eines griechischen Zahlungsausfalls.

Diese Gemengelage spiegelte sich bereits im Ifo-Index für Januar, und sie dürfte sich auch in den aktuellen Umfrageergebnissen für Februar wiederfinden: Aktuelle Lagebeurteilung: Sehr gut. Geschäftsaussichten in sechs Monaten: Schlechter. Per Saldo könnte das zu einem leichten Rückgang des wichtigsten deutschen Wachstumsfrühindikators geführt haben.

Wegen der zunehmenden politischen Verunsicherung hätten die Ifo-Erwartungen im Januar enttäuscht, meint auch Ökonom Ralf Umlauf von der Helaba. "Auf eine konjunkturelle Schwäche weist dies zwar nicht hin, Erwartungen einer höheren Dynamik 2017 dürften aber in Frage zu stellen sein." Sowohl die Sentix- als auch ZEW-Umfragen hätten schwächere Ergebnisse geliefert: Ein weiterer leichter Rückgang des Ifo-Geschäftsklimas sei daher wahrscheinlich.

Der Anstieg der deutschen Einkaufsmanagerindizes im Februar stellt ein gewisses Aufwärtsrisiko dar. Allerdings war die Korrelation zwischen dieses Indizes und dem Ifo-Geschäftsklima in der Vergangenheit nicht immer eng.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2017 23:55 ET (04:55 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 11 55 PM EST 02-21-17