AUSBLICK/Ifo-Geschäftsklima legt erneut leicht zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Geschäftsklima in der deutschen Wirtschaft dürfte sich zu Jahresbeginn erneut etwas aufgehellt haben. Volkswirte erwarten angesichts der zuletzt gut ausgefallenen harten Konjunkturdaten, dass der vom Münchner Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex im Januar auf 111,3 Punkte leicht gestiegen ist, nachdem er schon im Dezember auf 111,0 Punkte, den höchsten Stand seit Februar 2014, geklettert war. Das Institut wird die Daten am Mittwoch um 10.00 Uhr veröffentlichen.

Die deutschen Konjunkturdaten haben zuletzt durchgehend überzeugt. Der Einkaufsmanagerindex der Privatwirtschaft erreichte im Dezember den höchsten Stand seit über fünf Jahren, der Ifo-Index immerhin den höchsten seit zweieinhalb Jahren, und auch Produktions- und Auftragseingangszahlen sahen im Durchschnitt der Monate Oktober und November gut aus. Demzufolge dürfte ein Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas vor allem von der guten Beurteilung der aktuellen Wirtschaftslage getragen sein.

Im Hinblick auf die Erwartungen könnten sich die befragten Unternehmen dagegen etwas bedeckter halten. Schließlich mangelt es nicht an weltwirtschaftlichen Unsicherheiten, wovon die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump nicht die geringste ist.

"Die deutsche Konjunktur läuft gegenwärtig richtig gut, und das wird auch in der Umfrage des Ifo-Instituts zum Ausdruck gebracht werden - zumindest bei der Beurteilung der aktuellen Geschäftslage", urteilen auch die Ökonomen der Deka-Bank, deren Prognose mit dem Konsenswert übereinstimmt. "Und dennoch mischt sich immer wieder ein mulmiges Gefühl in diese heitere Gemütslage. Aktuell sorgen hierfür die Personalpolitik und die Äußerungen des neuen US-Präsidenten Trump."

Steigt der Ifo-Index wie erwartet auf 111,3 Punkte, wäre das der höchste Stand seit Juli 2011. Er würde damit das bereits vom Einkaufsmanagerindex gezeichnete Bild bestätigen, dass es der deutschen Wirtschaft fast wieder so gut geht wie zuletzt vor der Verschärfung der Euro-Staatsschuldenkrise. Volkswirte rechnen damit, dass die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal um 0,4 bis 0,5 Prozent gewachsen ist.

