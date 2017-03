AUSBLICK/Lufthansa nimmt viele Baustellen ins neue Jahr mit

Von Stefanie Haxel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa hat derzeit viele Baustellen - von den noch offenen Tarifthemen mit ihren Mitarbeitern über die wachsende Konkurrenz durch Billigfluggesellschaften bis hin zur Deckung ihrer Pensionsverbindlichkeiten. Dazu drücken Überkapazitäten auf die Ticketpreise. Analysten sind skeptisch, ob der DAX-Konzern sein bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) wie geplant auf dem Rekord-Niveau des Vorjahres halten konnte. Das Unternehmen selbst hatte die Prognose Anfang Januar noch bestätigt.

Wenn die Lufthansa am Donnerstag ihre Geschäftszahlen vorlegt, dürften vor allem die Herausforderungen im Fokus stehen, vor denen der Airlinekonzern weiterhin steht.

Was Investoren beachten sollten TARIFKONFLIKT(E): Im festgefahrenen Vergütungstarifstreit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) haben beide Seiten am Mittwoch eine Grundsatzvereinbarung für eine Gesamtlösung aller offenen Tarifthemen getroffen. Die Einigung packt unter anderem auch das heiße Eisen der Übergangs- und Altersvorsorge an und soll auch die im Februar 2017 in der Schlichtung zum Vergütungstarifvertrag vereinbarten Punkte ersetzen. Damit sind Streiks, die auch das vierte Quartal belastet hatten, vom Tisch.

Nach der Schlichtung waren weitere Arbeitskämpfe befürchtet worden, nachdem die Deutsche Lufthansa wegen der hohen Kosten des Vergleichs eine Änderung ihrer Flottenplanung angekündigt hatte. Das könnte nun aber auch hinfällig sein.

Die Grundsatzvereinbarung sei zwar zunächst noch unverbindlich, so die Lufthansa. Dass sie aber in rechtlich verbindende Verträge überführt werde, halte der Lufthansa-Vorstand "zum jetzigen Zeitpunkt für überwiegend wahrscheinlich".

SPEKULATIONEN ÜBER NEUE KONZERNAIRLINE: Die Ankündigung nach der Schlichtungsvereinbarung, 40 neue Maschinen außerhalb des neuen Vergütungstarifvertrages zu bereedern - also von Crews fliegen zu lassen, die nicht nach dem neuen Vergütungstarif bezahlt werden - hat Spekulationen über die Gründung einer neuen Low-Cost-Fluggesellschaft für die Langstrecke innerhalb des Lufthansa-Konzerns befeuert.

INTEGRATION VON AIR BERLIN UND BRUSSELS AIRWAYS: Die Low-Cost-Tochter Eurowings integriert derzeit die vollständig übernommene Fluggesellschaft Brussels Airlines in ihr Streckennetz und 33 von Air Berlin geleaste Maschinen in ihre Flotte. Das beschert der Fluggesellschaft nicht nur ein seit Jahresbeginn starkes Wachstum bei den Passagierzahlen. Eurowings stelle damit auch unter Beweis, dass sie sich an einer künftigen Konsolidierung der Branche in Europa beteiligen könnte, bescheinigte ihr vor kurzem Lufthansa-Vorstand Karl Ulrich Garnadt.

KOOPERATION MIT ETIHAD: Deutschlands Nummer eins und die arabische Etihad Airways haben eine Codeshare-Vereinbarung unterzeichnet, bei der seit Januar Flüge mit Flugnummern beider Airlines versehen werden. Zudem konnte die Lufthansa ihre ehemals arge Konkurrentin als neuen Kunden für die Flugzeugtechnik und das Catering gewinnen. Die beiden Airlines prüfen derzeit weitere Kooperationen in diversen Bereichen wie Fracht oder Passagierservices.

AUSBLICK: Im vergangenen Jahr musste die Lufthansa ihre ursprüngliche Wachstumsprognose kassieren, weil Touristen aus Übersee aus Angst vor Terroranschlägen auf Reisen nach Europa verzichteten. Beim Ausblick auf das neue Jahr dürfte der Frankfurter Konzern angesichts vieler Unwägbarkeiten noch vorsichtig sein.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2016:

=== . EBIT Erg nSt 4. Quartal Umsatz EBIT bereinigt u. Dritten MITTELWERT 7.624 7,8 63 -46 Vorjahr 7.752 13 124 -50 +/- in % -1,7 -40 -49 --

. EBIT Erg nSt Gesamtjahr Umsatz EBIT bereinigt u. Dritten MITTELWERT (1) 31.494 2.338 1.740 1.805 Vorjahr 32.056 1.676 1.817 1.698 +/- in % -1,8 +39 -4,2 +6,3 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro.

- Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Eigene Berechnung von Dow Jones Newswires auf Basis des Konsenses für das vierte Quartal und der bereits berichteten Neunmonatszahlen.

