AUSBLICK/Merkel muss sich dem VW-Untersuchungsausschuss stellen

Von William Boston

BERLIN (Dow Jones)--Wenn Kanzlerin Angela Merkel in dieser Woche im VW-Abgasskandal Woche vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags aussagt, muss sich die vehemente Unterstützerin der deutschen Autoindustrie Vorwürfen über einen engen Zusammenhang zwischen ihrem Einsatz für die Branche und dem Skandal stellen.

Die Ausschussmitglieder dürften sich auf die enge Verbindung zwischen Merkel und dem früheren VW-Chef Martin Winterkorn einschießen. Zugleich kommt auch ein Treffen im April 2010 mit dem kalifornischen Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger und der Chefin der Umweltbehörde des Bundesstaates Carb, Mary Nichols, auf die Agenda. Im Rahmen dieses Treffens soll Merkel die kalifornischen Diesel-Auflagen scharf kritisiert haben.

Wusste Merkel schon frühzeitig von VWs Dieselproblemen? Der Bundestag rief den Untersuchungsausschuss im Juli ins Leben, um zu klären, ob Merkel von den Problemen mit den US-Dieselmotoren schon wusste, bevor im September 2015 US-Regulierer den VW-Abgasskandal ins Rollen brachten. Merkel insistiert darauf, vorher nichts gewusst zu haben. Sie wird am Mittwoch als letzte Zeugin dem Ausschuss Rede und Antwort stehen. Nichols wird am heutigen Montag per Videokonferenz zugeschaltet.

Seit die US-Umweltbehörden die Manipulationen bekannt machten, hat VW zugegeben, in nahezu 11 Millionen Dieselautos weltweit fragwürdige Software eingebaut zu haben. Bisher verglichen sich die Wolfsburger schon auf Zahlungen von fast 25 Milliarden US-Dollar. Ein VW-Angestellter bekannte sich vor einem US-Gericht als schuldig. Ein anderer ist in Untersuchungshaft. Mehrere in Deutschland lebende, frühere VW-Mitarbeiter und sogar solche, die noch in Konzerndiensten stehen, sind in den USA angeklagt.

Merkel setzte sich in Kalifornien persönlich für Autoindustrie ein Im April 2010 traf sich Schwarzenegger mit Merkel auf dem Flughafen in Los Angeles. Dieser fuhr die deutsche Regierungschefin zu einem Arbeitsfrühstück und pries ihre Wirtschaftspolitik. Nichols stieß bald darauf zum Treffen hinter verschlossenen Türen dazu.

Nichols sagte 2015, dass Merkel sich darüber beklagt habe, wie die kalifornischen Umweltbehörden deutschen Autoherstellern mit strengen Stickoxidgrenzen schadeten. Demnach beschwerte sich Merkel über unrealistische Ziele, die die Carb anstrebe. Deutsche Hersteller würden damit praktisch vom Markt ausgeschlossen.

Nach eigenen Angaben war Nichols von Merkels vehementer Attacke äußerst überrascht. So hätte sie gar nicht erwartet, dass eine Kanzlerin irgendetwas über die spezifischen Stickoxidprobleme der deutschen Autoindustrie wusste. Vorher und nachher habe sie niemals eine ähnlich intensive Intervention durch einen Politiker in Bezug auf Umweltregeln erlebt.

Merkel pflegte enge Kontakte zu Winterkorn Die Abgeordneten hoffen, Merkel auch zu einem Treffen im September 2015 mit Winterkorn während der Frankfurter IAA zu befragen. Kurz danach brach der Skandal aus. Winterkorn hatte nach eigenen Angaben noch kurz vor seinem Rücktritt mit Merkel telefoniert.

Sowohl Winterkorn als auch Merkel schweigen sich zu den Einzelheiten dieser Gespräche aus. Es steht der Verdacht im Raum, die Bundesregierung habe mehr von den Abgasmanipulationen gewusst, als sie zugibt.

Merkel trommelt regelmäßig für die deutsche Vorzeigeindustrie. So stemmte sie sich 2008 erfolgreich gegen EU-Bemühungen, den Einfluss des Landes Niedersachsen mit seiner Sperrminorität von 20 Prozent auf VW abzuschwächen. "Wir werden weiter kämpfen", hatte sie damals VW-Arbeitern zugerufen.

Merkel ist Vorkämpferin für deutsche Autointeressen Dann verhinderte sie 2013 einen EU-Kompromiss, der für Neuwagen härtere CO2-Emissionsgrenzen geschaffen hätte. Dabei sicherte sie sich die Unterstützung des damaligen britischen Premiers David Cameron. Kurioserweise schadete Merkels Schritt später britischen Produzenten, half jedoch der deutschen Industrie. Laut dem ehemaligen britischen Verkehrsminister habe Merkel bei Cameron einen Gefallen eingefordert.

Wenn Merkel diesen Monat auf US-Präsident Donald Trump trifft, werden die deutschen Autobauer auf möglichst wenig Protektionismus durch das Weiße Haus drängen. Trumps Drohung, das Nordamerikanischen Freihandelsabkommen Nafta neu auszuhandeln und Importsteuern zu verhängen, könnte auch deutsche Konzerne mit Werken in Mexiko treffen.

Der Präsident des Branchenverbands VDA, Matthias Wissmann, pocht darauf, dass Brüssel und Berlin sich für die Verteidigung des Freihandels einsetzen. Offen ist allerdings, ob es den Europäern gelingt, Trumps Pläne zu beeinflussen.

Vergangenen Monat sprach Merkel auch mit Blick auf China vor. Sie forderte Premier Li Keqiang dazu auf, gegen neue Umweltregeln mobil zu machen, die ihrer Meinung nach zu sehr die E-Autos fördern. Sie plädierte laut einem Sprecher für Regeln, die frei von Diskriminierung sind, so dass alle Konzerne fair und gleich behandelt würden, ob nun heimisch oder ausländisch.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/axw/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2017 04:31 ET (09:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 04 31 AM EST 03-06-17