AUSBLICK/Munich Re verbucht spürbaren Gewinnrückgang

FRANKFURT (Dow Jones)--Niedrige Zinsen, ein schwieriges Marktumfeld und der Umbau bei der Erstversicherungstochter Ergo machen der Munich Re zu schaffen. Das Ergebnis des vergangenen Jahres und des vierten Quartal wird deutlich geringer ausfallen als im Vorjahr. Die im November erhöhte Prognose wird der weltgrößte Rückversicherer aber komfortabel erreicht haben, wenn er am Dienstag seine vorläufigen Zahlen für das Jahr 2016 und die Ergebnisse der Erneuerung der Rückversicherungsverträge zum 1. Januar vorstellt. Anleger können trotz des Gewinnrückgangs auf eine höhere Dividende hoffen.

WORAUF ANLEGER ACHTEN SOLLTEN: GEWINN: Munich Re geht nach einer Prognoseerhöhung im November nun davon aus, dass das Jahresergebnis die zuvor angepeilten 2,3 Milliarden Euro deutlich übertrifft. Damit hätte der DAX-Konzern aber deutlich weniger verdient als im Vorjahr mit 3,1 Milliarden Euro. Ein Belastungsfaktor dürfte neben dem Zinsumfeld und dem Preisdruck auch das erhöhte Aufkommen von Naturkatastrophen gewesen sein.

DIVIDENDE: Munich Re hat die Dividende zuletzt vier Mal in Folge erhöht, zuletzt um 50 Cent auf 8,25 Euro je Aktie. Die von Dow Jones Newswires befragten Analysten rechnen im Konsens mit einer neuerlichen Dividendenerhöhung.

AUSBLICK: Einen konkreten Ausblick für 2017 wird die Munich Re am Dienstag noch nicht ausgeben. Diesen wird der Konzern erst mit Veröffentlichung der endgültigen Zahlen am 15. März vorlegen. Anleger hoffen aber auf qualitative Aussagen zum erwarteten Geschäftsverlauf. Der kleinere Konkurrent Hannover Rück hat seine Prognose für das laufende Jahr am Donnerstag angehoben.

ERGO: Die Erstversicherungstochter Ergo, die Klassiker wie Haftpflicht- und Lebensversicherungen anbietet, ist weiter im Umbau und hat im dritten Quartal einen Verlust von gut 50 Millionen Euro geschrieben. Interessant sind neben dem Ergebnis im vierten Quartal Aussagen, wie die "harte Arbeit" vorangeht, von der der zuständige Vorstand Markus Rieß im November sprach.

ERNEUERUNG: Der Preisdruck in der Branche hat zuletzt etwas nachgelassen. Gleichwohl bleibt das Umfeld schwierig. Nach Einschätzung der Hannover Rück, die ihre Ergebnisse der Erneuerung bereits genannt hat, hält der harte Wettbewerb an. Die erwartete Stabilisierung bei den Raten habe sich noch nicht flächendeckend eingestellt.

Nachfolgend die von Dow Jones Newswires zusammengestellten Schätzungen von Analysten zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2016:

=== Brutto- Anlage- operat. Erg Erg/ 4. Quartal prämien ergebnis Ergebnis nSt Aktie MITTELWERT 12.215 1.662 868 554 3,59 Vorjahr 12.388 1.664 1.427 731 4,45 +/- in % -1,4 -0,1 -39 -24 -19

MEDIAN 12.231 1.616 855 505 3,21 Maximum 12.537 1.858 1.162 690 4,80 Minimum 11.900 1.500 654 484 3,05 Anzahl 6 5 8 7 5

GJ Schaden-Kosten- Schaden-Kosten- 4. Quartal Quote(1) Quote(1) MITTELWERT 94,0 93,9 Vorjahr 78,6 89,7

MEDIAN 94,5 -- Maximum 95,0 94,0 Minimum 91,0 93,9 Anzahl 8 3

Div/Aktie Kursziel Rating 2016 MITTELWERT 176,15 positiv 1 MITTELWERT 8,69 Vorquartal 170,75 neutral 3 Vorjahr 8,25 +/- in % +3,2 negativ 2 +/- in % +5,3

MEDIAN 174,45 MEDIAN 8,63 Maximum 200,00 Maximum 9,00 Minimum 158,00 Minimum 8,50 Anzahl 6 Anzahl 4

Brutto- Anlage- operat. Erg Erg/ Gesamtjahr 2016 prämien ergebnis Ergebnis nSt Aktie MITTELWERT(2) 48.997 7.604 4.070 2.649 16,59 Vorjahr 50.374 7.537 4.820 3.121 18,72 +/- in % -2,7 +0,9 -16 -15 -11

MEDIAN(2) 49.013 7.558 4.057 2.600 16,21 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Dividende und Kursziel in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent

- Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Bereich Rückversicherung.

(2) Eigene Berechnung von Dow Jones Newswires auf Basis des Konsenses für das vierte Quartal und der bereits berichteten Neunmonatszahlen.

February 06, 2017

