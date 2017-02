AUSBLICK/Sondereffekte dürften Gewinn von Deutsche Börse treiben

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Verkauf von BATS-Global-Markets-Anteilen dürfte die Ergebnisse der Deutschen Börse im vierten Quartal 2016 signifikant gestützt haben. Die Nettoerlöse sollten sich derweil stabil entwickelt haben im Vergleich zum Vorjahr. Die mittelfristigen Ziele bis 2018 dürfte die Deutsche Börse bestätigen. Die Geschäftszahlen werden bei den Anlegern aber nur auf geringe Beachtung treffen. Im Blick steht die geplante Fusion mit der London Stock Exchange (LSE).

Die Deutsche Börse veröffentlicht die Geschäftszahlen am Mittwoch voraussichtlich nach Börsenschluss. Am Donnerstag laden die Eschborner zur Bilanz-Pressekonferenz ein.

WORAUF DIE ANLEGER ACHTEN SOLLTEN: BATS-GLOBAL-MARKETS-VERKAUF: Die Deutsche Börse hat im vergangenen Oktober ein Drittel ihrer Anteile an BATS Global Markets für 86 Millionen US-Dollar verkauft. Die BATS-Anteile stammen aus einer Beteiligung der veräußerten US-Tochter ISE an der Direct Edge Holdings, die später mit BATS fusionierte. Die Eschborner rechnen durch den Verkauf mit einem positiven Effekt auf das Nachsteuerergebnis von rund 23 Millionen Euro. ERLÖSE: Die Nettoerlöse sollten sich nach Einschätzung von Analysten im Vergleich zum Vorjahr stabil entwickelt haben. Nach einem schwächeren Marktumfeld im dritten Quartal, hat sich die Handelsaktivität im letzten Quartal des Jahres wieder belebt. Die Zahl der auf Eurex gehandelten Derivate ist im vierten Quartal um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Positiv hebt die Commerzbank hervor, dass vor allem die hochmargigen Zins- und Index-Derivate Zuwächse verbucht haben.

Beim Blick auf das abgelaufene Gesamtjahr ergibt sich bei Bereinigung der Vorjahreszahlen um den Verkauf der US-Tochter ISE ein Zuwachs bei den Erlösen. Die Deutsche Börse hat bereits angekündigt, dass dieser am unteren Ende der Spanne von 5 bis 10 Prozent liegen wird.

ZIELE: Die Deutsche Börse dürfte die Mittelfristziele bestätigen. Bis 2018 sollen die Nettoerlöse jährlich um 5 bis 10 Prozent wachsen, und in Abhängigkeit davon die operativen Kosten zwischen 0 bis 5 Prozent. Beim EBIT und Gewinn sollen es 10 bis 15 Prozent werden. 360T: Ein Augenmerk dürften die Analysten auf die Entwicklung der Mitte 2015 erworbenen Devisenplattform 360T werfen. Das Handelsvolumen von 360T lag im vierten Quartal zwar 4 Prozent über dem Vorjahr. Wie die DZ-Bank anmerkt, bleibt die Devisenplattform damit aber hinter dem in Aussicht gestellten jährlichem 15-prozentigem Wachstum weiter zurück. Mit 725 Millionen Euro griff die Deutsche Börse für das Fintech-Unternehmen damals tief in die Taschen. FUSION MIT DER LSE: Der geplante Zusammenschluss mit der LSE bleibt bis auf weiteres der Haupttreiber für die Aktie, wenngleich nicht davon auszugehen ist, dass es anlässlich der Bekanntgabe der Geschäftszahlen zu dem Themenkomplex neue Erkenntnisse geben wird. Die EU-Kommission hat die Prüfungsfrist unlängst bis zum 3. April verlängert. Nach Brüssel muss noch die hessische Landesregierung den Zusammenschluss genehmigen.

Für Wiesbaden stehen dabei im Gegensatz zu den EU-Wettbewerbshütern nicht kartellrechtliche Bedenken im Mittelpunkt, sondern der bislang geplante alleinige Sitz der neuen Holding in London. Insbesondere seit dem "Brexit-Votum" der Briten haben die kritischen Stimmen aus Politik und seitens der Aufsichtsbehörden zugenommen. Der hessische Finanzminister, Thomas Schäfer, hat sich in einem Reuters-Interview unlängst eindeutig positioniert: Die Gründe für einen Hauptsitz in Frankfurt seien "glasklar". Die Beteiligten in London müssten erkennen - und zwar in ihrem eigenen Interesse -, dass es keine gute Idee sei, an den bisherigen Plänen festzuhalten.

KENGETERS AKTIENKÄUFE: Auf der Bilanzpressekonferenz wird sich Börsenchef Kengeter wohl auch Fragen der Journalisten zu seinen umstrittenen Aktienkäufen kurz vor Bekanntwerden der Fusionspläne mit der LSE stellen müssen. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Insiderhandel.

Analysten schließen nicht aus, dass Kengeter von seinem Posten zurücktreten muss, sollten sich in Medien genannte Vorwürfe bestätigen. Damit müsste man aber hinter die Fusionspläne mit der LSE ein noch größeres Fragezeichen setzen.

Nachfolgend die von Dow Jones Newswires zusammengestellten Schätzungen von Analysten zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2016:

=== Netto- Erg nSt 4. Quartal erlöse u.Dritten MITTELWERT 596 165 Vorjahr 590 102 +/- in % +1,1 +62

MEDIAN 593 -- Maximum 608 168 Minimum 591 160 Anzahl 4 3

Netto- Erg nSt Gesamtjahr 2016 erlöse u.Dritten MITTELWERT(1) 2.366 717 Vorjahr 2.367 666 +/- in % -0,1 +7,7

MEDIAN(1) 2.362 719 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Kursziel in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Eigene Berechnung von Dow Jones Newswires auf Basis des Konsenses für das vierte Quartal und der bereits berichteten Neunmonatszahlen

