AUSBLICK/Terium vor ruhiger Bilanz-Premiere als Innogy-Chef

BERLIN/ESSEN (Dow Jones)--Während die Chefs der anderen Energiekonzerne milliardenschwere Abschreibungen auf ihre Anlagen erklären müssen, kann Innogy-CEO Peter Terium am Montag beruhigt die erste Jahresbilanz seines Unternehmens vorlegen. In seinem Portfolio befinden sich keine fossilen Kraftwerke und Gasspeicher, die in den letzten Jahren so massiv an Wert verloren haben. innogy betreibt hingegen das Geschäft mit Netzen und erneuerbaren Energien, das staatlich garantierte Einnahmen verspricht.

Die Analysten haben keinen Zweifel daran, dass die RWE-Tochter das selbst gesteckte Ziel eines bereinigten Nettoergebnisses von 1,1 Milliarden Euro erreichen wird. 70 bis 80 Prozent will das im MDAX gelistete Unternehmen als Dividende ausschütten. Die Überraschung liegt also lediglich darin, ob Terium den Aktionären eine Dividende am oberen oder unteren Rand überweist. Im Konsens erwarten die Auguren 1,56 Euro je Anteilsschein.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum Gesamtjahr 2016:

=== PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj16 ggVj Zahl Gj15 Außenumsatz 43.801 +1% 12 43.456 EBITDA 4.147 -8% 12 4.521 Betriebsergebnis 2.753 -10% 13 3.050 bereinigtes Nettoergebnis 1.136 +2% 8 1.119 Ergebnis je Aktie 2,39 -- 5 k.A.

Dividende je Aktie 1,56 13 Kursziel 35,45 14

Entwicklung Geschäftsjahre PROG PROG . Gj17 Gj16 Gj15 Außenumsatz 44.183 43.801 43.456 EBITDA 4.363 4.147 4.521 Betriebsergebnis 2.883 2.753 3.050 bereinigtes Nettoergebnis 1.281 1.136 1.119 Ergebnis je Aktie 2,43 2,39 k.A. Dividende je Aktie 1,65 1,56 -- === -alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie sowie Kursziel in Euro

-Bilanzierung nach IFRS

-Quellen: Angaben des Unternehmens. Prognosen von Factset

-ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

-k.A. = keine Angaben

-das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

-alle Angaben ohne Gewähr

