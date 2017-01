AUSBLICK/US-Arbeitsmarkt setzt robustes Stellenwachstum fort

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Das robuste Jobwachstum in den USA dürfte im Dezember angehalten haben. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen rechnen mit einem Stellenplus von 183.000 außerhalb der Landwirtschaft. Bei der Arbeitslosenquote erwarten die Volkswirte einen Anstieg von 4,6 auf 4,7 Prozent. Im November waren 178.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden. Die Daten für Dezember werden am Freitag um 14.30 Uhr (MEZ) veröffentlicht. Für die Arbeitslosenquote werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Anleger richten ihre verstärkte Aufmerksamkeit vor allem deshalb auf den US-Arbeitmarkt, weil sie darin einen Indikator für die Zinspolitik der Federal Reserve sehen. Sollte sich der Jobaufbau in dem gleichen Ausmaß wie in den Vormonaten fortsetzen, dürften die Währungshüter in diesem Jahr die Zinszügel weiter anziehen.

Postbank-Ökonom Heinrich Bayer rechnet damit, dass die Einstellungsneigung der US-Betriebe im Zuge der zuletzt deutlichen Stimmungsaufhellung gestiegen ist. Er erwartet für Dezember deshalb einen Zuwachs um 200.000 Jobs. Im Gegenzug könnte die gestiegene Zuversicht aber auch mehr US-Bürger dazu bewegt haben, sich aktiv um eine Anstellung zu bemühen. Längerfristig wäre dies zwar positiv, kurzfristig würde es aber die Arbeitslosenstatistik aufblähen. Er rechnet deshalb mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,7 Prozent.

Die Experten der BHF-Bank sehen einen "trendmäßigen Beschäftigungszuwachs" voraus. Im Dezember könnten dem gleitenden Dreimonatsdurchschnitt entsprechend 175.000 Personen auf die Gehaltslisten gekommen sein. Die Arbeitslosenquote könnte minimal auf 4,7 Prozent zugelegt haben, vor allem wenn die Erwerbsbeteiligungsquote anders als im Vormonat leicht gestiegen ist. Die durchschnittlichen Stundenlöhne dürften nach dem leichten Rückgang im November wieder um 0,3 Prozent zugenommen haben, sodass die Vorjahresrate wieder von 2,5 auf 2,8 Prozent gestiegen sein dürfte.

