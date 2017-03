AUSBLICK/US-Arbeitsmarktbericht dürfte Notenbank ermutigen

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Arbeitsmarktbericht für Februar dürfte zeigen, dass die US-Wirtschaft weiterhin kräftig neue Jobs schafft und der Lohndruck langsam zunimmt. Ein solcher Bericht wäre für die US-Notenbank (Fed) wohl der letzte Baustein für eine Zinserhöhung am 15. März. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen rechnen mit einem Stellenplus von 197.000 außerhalb der Landwirtschaft. Bei der Arbeitslosenquote sehen sie einen Rückgang von 4,8 auf 4,7 Prozent. Im Januar waren 227.000 zusätzliche Jobs entstanden.

Bei den Stundenlöhnen rechnen Experten mit einem monatlichen Plus von 0,3 Prozent, womit sich der zuletzt stärkere Zuwachs fortsetzen würde. Die Daten für Februar werden am Freitag um 14.30 Uhr (MEZ) veröffentlicht. Für die Arbeitslosenquote werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Das schwache Lohnwachstum von 0,1 Prozent im Januar halten die Commerzbank-Ökonomen für einen Ausreißer, der Trend dürfte weiter - wenn auch nur langsam - nach oben zeigen. Bereits ein monatliches Plus von 0,2 Prozent würde ausreichen, um die Jahresrate auf 2,7 Prozent zu treiben, nachdem sie im Januar von 2,8 auf 2,5 Prozent gesunken war. Die Commerzbank rechnet mit einem Zuwachs um 205.000 Stellen.

Neben den Frühindikatoren deuteten auch die sehr milden Temperaturen in weiten Teilen des Landes auf eine gute Arbeitsmarktentwicklung hin, merken die Experten der Deka-Bank an. "Die Äußerungen von Fed-Mitgliedern in dieser Woche lassen den Schluss zu, dass die Entscheidung einer Leitzinserhöhung im März im Prinzip bereits gefallen ist und nur ein extrem schwacher Arbeitsmarktbericht zu einem (erneuten) Umdenken der Fed-Mitglieder führen könnte."

Im Dezember 2016 hatte die Federal Reserve ihren Leitzins angesichts der besser laufenden Konjunktur um 25 Basispunkte erhöht, seitdem aber abgewartet. Nach entsprechenden Andeutungen von führenden Fed-Vertretern haben sich zuletzt die Zinserwartungen an den Finanzmärkten merklich verdichtet - eine Zinserhöhung um 25 Basispunkten bereits bei der Sitzung im März wird deswegen als sehr wahrscheinlich angesehen.

