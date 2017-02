AUSBLICK/US-Jobwachstum bleibt trotz Knappheit relativ solide

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Jobwachstum in den USA dürfte im Januar relativ solide geblieben sein. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen rechnen mit einem Stellenplus von 174.000 außerhalb der Landwirtschaft. Bei der Arbeitslosenquote sehen die Volkswirte einen stabilen Wert von 4,7 Prozent, was die Knappheit des Kräfteangebots unterstreicht. Im Dezember waren 156.000 zusätzliche Jobs entstanden. Bei den Stundenlöhnen rechnen sie mit einem Plus von 0,3 Prozent, womit sich der zuletzt stärkere Zuwachs fortsetzen würde.

Die Daten für Januar werden am Freitag um 14.30 Uhr (MEZ) veröffentlicht. Für die Arbeitslosenquote werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

"Der Start in das neue Jahr dürfte am US-Arbeitsmarkt relativ erfolgreich gewesen sein", erwarten die Ökonomen der Deka-Bank. "Die bislang zur Verfügung stehenden Frühindikatoren deuten für Januar einen Beschäftigungsaufbau von 180.000 Stellen an." Zu Beginn des Jahres sind in 19 Bundesstaaten die Mindestlöhne angehoben worden. Die Experten erwarten daher gegenüber dem Vormonat einen weiteren relativ starken Lohnanstieg.

Für die Nord/LB-Volkswirte ist die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts "von höchster Relevanz, schließlich gibt es Marktteilnehmer die bereits mit der nächsten Zinsanhebung im März rechnen." Im Falle starker Konjunkturdaten und insbesondere hoher Beschäftigungszuwächse könnte sich tatsächlich der Druck auf die Fed vergrößern, bald wieder tätig zu werden. Sollte es keine zunehmende Dynamik am Arbeitsmarkt geben, "spräche für eine behutsame Vorgehensweise der Fed und für einen nächsten Hike erst im Juni".

Die Ökonomen der BHF Bank nehmen besonders die Lohnentwicklung in den Blick. "Erkennbar ist mittlerweile, dass die Lohndynamik bei einem engeren Arbeitsmarkt zugenommen hat. Die Vorjahresrate der durchschnittlichen Stundenlöhne hatte im Dezember mit 2,9 Prozent das höchste Niveau seit Frühjahr 2009 erreicht. Nach einem Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne um 0,4 Prozent könnten diese um weitere 0,3 Prozent zugelegt haben. Die Vorjahresrate würde dennoch leicht auf 2,8 Prozent sinken."

