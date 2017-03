AUSBLICK/Uniper zahlt trotz Milliardenverlust hohe Dividende

Von Christian Grimm

BERLIN/DÜSSELDORF (Dow Jones)--Sein erstes Geschäftsjahr wird der Energieversorger Uniper mit enormen Verlusten beendet haben. Bereits nach neun Monaten summierten sich die Abschreibungen auf fossile Kraftwerke und Gasspeicher wegen geringer Strompreise auf 4,2 Milliarden Euro. Das dicke Minus in der Bilanz könnte für das Gesamtjahr 2016 noch größer werden, wenn die Eon-Abspaltung am Donnerstag um 07.30 Uhr ihre Zahlen vorlegt.

Um die Investoren bei der Stange zu halten, verspricht Uniper-Chef Klaus Schäfer dennoch eine Dividende von 55 Cent je Aktie, was einem Ausschüttungsvolumen von 200 Millionen Euro entspräche. Um das Eigenkapital zu stärken und Cash in die Kasse zu bekommen hat Schäfer den Anteil am russischen Gasfeld Yushno-Russkoje für knapp 1,8 Milliarden Euro an den österreichischen Ölförderer OMV verkauft. Außerdem sollen Einsparungen bei Personal, IT und Beschaffung die Kostenseite um 400 Millionen Euro entlasten. Die Gewerkschaften murren und wollen die angepeilten Kürzungen bei den Mitarbeitern von 100 Millionen nicht einfach schlucken.

Operativ haben die im MDAX gelisteten Düsseldorfer ein Ergebnis (EBITDA) zwischen 1,9 und 2,2 Milliarden Euro angestrebt. Im Schnitt erwarten die Analysten im Konsens knapp über 2 Milliarden Euro. Neben einer anhaltend hohen Ausschüttung will der CEO den Anlegern die Wachstumsstory verkaufen, dass seine Kraftwerke als Garanten der Stromversorgung auch bei immer mehr grünem Strom im Netz gebraucht werden.

EON hält an dem abgespaltenen Geschäft mit der traditionellen Stromerzeugung noch immer 47 Prozent. Ab Ende des Jahres will sich der Mutterkonzern sukzessive von seinen restlichen Anteilen trennen.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum Gesamtjahr 2016.

=== PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj16 ggVj Zahl Gj15 Umsatz 86.549 -6% 15 92.115 EBITDA bereinigt 2.055 +20% 6 1.717 EBIT bereinigt 1.279 +60% 5 801 Ergebnis nach Steuern/Dritten -3.438 -16% 6 -4.085 Ergebnis je Aktie -10,60 -5% 6 -11,16

Dividende je Aktie 2016 0,55 15 Kursziel 14,57 18

Entwicklung Geschäftsjahre PROG PROG Gj17 Gj16 Gj15 Umsatz 81.372 86.549 92.115 EBITDA bereinigt 1.702 2.055 1.717 EBIT bereinigt 966 1.279 801 Ergebnis nach Steuern/Dritten 563 -3.438 -4.085 Ergebnis je Aktie 1,46 -10,60 -11,16 Dividende je Aktie 0,61 0,55 -- === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, Dividende und Kursziel in Euro. Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens. Prognosen von Factset

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

- alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: forecast.de@dowjones.com

DJG/chg/jhe (END) Dow Jones Newswires

March 08, 2017 23:45 ET (04:45 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 11 45 PM EST 03-08-17