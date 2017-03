AUSBLICK/Vonovia setzt Wachstum dank Übernahmen fort

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Dem deutschen Wohnimmobilienkonzern Vonovia ist im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut eine große Übernahme gelungen. Damit setzt das DAX-Unternehmen die Strategie fort, durch Zukauf zu wachsen. Mit der Übernahme von Conwert betreten die Bochumer allerdings Neuland, denn zu deren Portfolio gehören neben Wohnhäusern in der schnell wachsenden Metropole Berlin auch Immobilien in Österreich. Damit ist Vonovia einen ersten Schritt gegangen, das Portfolio zu internationalisieren. Die Bilanz ist gesund und bietet mit einem Beleihungsverlauf (Loan to Value) deutlich unterhalb der 50-Prozent-Marke noch Spielraum für weitere Käufe.

Vonovia hat bereits im November 2016 angekündigt, eine Dividende in Höhe von 1,12 Euro je Aktie zu zahlen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 19 Prozent. Beim aktuellen Kurs entspricht dies einer Dividendenrendite von 3,5 Prozent und nimmt damit einen guten Mittelplatz gegenüber den Wettbewerbern ein.

WORAUF ANLEGER ACHTEN SOLLTEN: SCHLUSSQUARTAL: Das Immobilienunternehmen kauft nicht nur Wohnungen, sondern verkauft auch Einheiten, die strategisch nicht in das Portfolio passen. Diese Anpassungen werden häufig im Schlussquartal getätigt. Daher sollte nicht überraschen, wenn in den Monaten Oktober bis Dezember die Mieteinnahmen gegenüber dem Vorjahr ein kleines Minus aufweisen.

AUSBLICK: Der Ausblick auf 2017 beinhaltet bisher nicht den Einstieg bei Conwert. Hier besteht Anpassungsbedarf. Vonovia ist allerdings dafür bekannt, am Anfang des Jahres eher einen vergleichsweise konservativen Ausblick auf die kommenden Quartale abzugeben. An der Börse wird besonders darauf geschaut, wie sich der FFO des DAX-Unternehmens entwickelt.

Funds from Operations oder auch FFO I ist die gängige Kennziffer für den operativen Gewinn in der Immobilienbranche. Für 2017 erwartet Vonovia einen FFO I von 830 Millionen bis 850 Millionen Euro. Hier ist allerdings noch nicht die Beteiligung an Convert enthalten. Diesen Beitrag sehen Analysten im Bereich zwischen 65 und 75 Millionen Euro.

ÜBERNAHMEN: Vonovia schaut auf eine Serie von Übernahmen zurück. Momentan läuft noch die verlängerte Angebotsfrist für die Conwert-Aktionäre, ihre Aktien anzudienen. Langsam wird es schwieriger, interessante Übernahmeziele zu attraktiven Preisen zu finden. Vor allem Käufer aus China treiben die Preise in den deutschen Metropolen nach oben. Das Transaktionsvolumen dürfte in Deutschland bereits 2015 sein Hoch gesehen haben.

Die Vonovia SE, Bochum, wird voraussichtlich am Dienstag, 7. März 2017, Zahlen vorlegen. Nachfolgend die von Dow Jones Newswires zusammengestellten Schätzungen von Analysten zum Gesamtjahr 2016:

=== EBITDA Erg nSt Erg/ FFO 1 Gesamtjahr Mieteinnahmen bereinigt u.Dritt Aktie (1) MITTELWERT 1.546 1.043 2.578 5,28 750,7 Vorjahr 1.415 1.029 924 2,29 608,0 +/- in % +9,3 +1,3 +179 +130 +23

MEDIAN 1.546 1.100 2.460 5,28 760,7 Maximum 1.556 1.204 3.447 6,19 769,0 Minimum 1.542 778 1.977 4,40 707,0 Anzahl 8 5 7 5 8

=== - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie

- Bilanzierung nach IFRS

Quelle Vorjahreszahlen: Angaben des Unternehmens - wie berichtet.

(1) Funds from operations

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2017 23:45 ET (04:45 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 11 45 PM EST 03-06-17