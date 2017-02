Abgasskandal: Großkunde fordert angeblich 11,9 Millionen Euro Schadenersatz von VW | Nachricht | finanzen.net

Die Fischmanufaktur Deutsche See verklagt laut einem Medienbericht den Automobilkonzern wegen der Abgasmanipulationen bei Dieselfahrzeugen auf Schadenersatz in Höhe von 11,9 Millionen Euro. Wie die Zeitung Bild am Sonntag (BamS) berichtet, habe der Fischhändler am Freitag eine entsprechende Klage gegen VW und seine Leasingtochter beim Landgericht Braunschweig eingereicht. Die Deutsche See, Marktführer für Frischfisch und Meeresfrüchte in Deutschland, liefere ihre Ware mit einer Flotte von 500 VW-Leasingfahrzeugen an Kunden aus.

Ein VW-Sprecher sagte am Sonntag zu Dow Jones Newswires, man nehme den Bericht zur Kenntnis, äußere sich aber nicht dazu. Die Deutsche See fordert laut BamS, die Leasingverträge rückabzuwickeln. Weil die Fahrzeuge Mängel hätten, soll VW 11,9 Millionen Euro für Leasingraten und Wartungskosten erstatten.

