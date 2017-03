AfD-Spitze sieht Bundestrend ungebrochen

Berlin (Reuters) - Die Spitze der rechtspopulistischen AfD sieht den Bundestrend für die Partei trotz des verhaltenen Abschneidens im Saarland ungebrochen.

Co-Parteichefin Frauke Petry räumte am Sonntagabend im ZDF zwar ein: "Man muss konzertieren, dass offenbar eine Mehrheit der Saarländer die große Koalition gewählt hat, die unserer Ansicht nach nur Stillstand verspricht." Bundesweit habe die AfD aber deutlich höhere Werte. "Insofern ist das Ergebnis für die Gesamt-AfD nicht repräsentativ."

Auch AfD-Vizechef Alexander Gauland sieht seine Partei nicht im Sinkflug. Er verneinte in der ARD die Frage, ob der Zenit der AfD überschritten sei. Das Saarland sei immer eine besondere Situation gewesen. "Wir sind als eine populistische Partei einer besonderen Konkurrenz ausgesetzt", sagte er mit Verweis auf die Linke unter ihrem Landes-Fraktionschef Oskar Lafontaine. Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF zieht die AfD mit rund sechs Prozent in den Landtag ein. Damit wäre sie in elf Landesparlamenten vertreten. Die CDU unter Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Wahl demnach klar gewonnen. Petry sagte, eine Lehre aus dem Ergebnis sei, dass bei der SPD der Schulz-Effekt dramatisch eingebrochen sei.